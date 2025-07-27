Alvaro Morata transferi için resmi açıklama!

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Alvaro Morata için Como Başkanı Mirwan Suwarso'dan bilgilendirme geldi. İtalya basınına konuşan başkan, Alvaro Morata ile her konuda anlaştıklarını duyurdu.

ALVARO MORATA İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Suwarso, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Milan'ın Galatasaray ile görüşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN İZİN VERMESİ BEKLENİYOR

Alvaro Morata'nın hiçbir şekilde Türkiye'de devam etmek istemediğini gözeten yönetimin, kritik transfere izin vereceği düşünülüyor.

ALVARO MORATA VE GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı takımda 16 resmi maçta forma giyen Morata, 7 gol ve 3 asistle oynamıştı.