Alvaro Morata transferi için resmi açıklama!

İstanbul
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Alvaro Morata için Como Başkanı Mirwan Suwarso'dan bilgilendirme geldi. İtalya basınına konuşan başkan, Alvaro Morata ile her konuda anlaştıklarını duyurdu.
Suwarso, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Milan'ın Galatasaray ile görüşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Alvaro Morata'nın hiçbir şekilde Türkiye'de devam etmek istemediğini gözeten yönetimin, kritik transfere izin vereceği düşünülüyor.
Sarı kırmızılı takımda 16 resmi maçta forma giyen Morata, 7 gol ve 3 asistle oynamıştı.