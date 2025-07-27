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 | Burak Ayaydın

Alvaro Morata transferi için resmi açıklama!

Galatasaray'da Alvaro Morata süreci netleşmeye başladı. İspanyol forvet, Galatasaray'dan ayrılmak için bir adım daha attı ve Como ile resmen anlaştı.

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Alvaro Morata transferi için resmi açıklama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 21:40

'dan ayrılmak isteyen için Como Başkanı Mirwan Suwarso'dan bilgilendirme geldi. İtalya basınına konuşan başkan, Alvaro Morata ile her konuda anlaştıklarını duyurdu.

Alvaro Morata transferi için resmi açıklama!

ALVARO MORATA İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Suwarso, "Alvaro Morata için ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Milan'ın Galatasaray ile görüşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN İZİN VERMESİ BEKLENİYOR

Alvaro Morata'nın hiçbir şekilde Türkiye'de devam etmek istemediğini gözeten yönetimin, kritik transfere izin vereceği düşünülüyor.

Alvaro Morata transferi için resmi açıklama!

ALVARO MORATA VE GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı takımda 16 resmi maçta forma giyen Morata, 7 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALVARO MORATA SÜRECİ NEDEN UZADI?
Victor Osimhen ile henüz imza atmayan Galatasaray, kadro derinliği açısından şu ana kadar Morata'ya izin vermemişti.
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#transfer
#milan
#Alvaro Morata
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#Galatasaray Transferleri
#Como
#Spor
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