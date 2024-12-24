Amatör Futbol Direktörlüğü kuruldu!

24 Aralık 2024 18:34 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:35

TFF, Amatör Futbol Direktörlüğü kurulduğunu açıklandı.

TFF​'nin yaptığı açıklamada, yönetim kurulu kararıyla kurulan Amatör Futbol Direktörlüğünün başına Zafer Şen'in getirildiği duyuruldu.

Amatör Futbol Direktörlüğünün, amatör futbolun daha güçlü bir yapıya kavuşması ve Türk futboluna yeni yeteneklerin kazandırılması için projeler üreterek hayata geçireceği bildirildi. Amatör futbol liglerinin idari yapısının ve organizasyonunun yürütüleceği direktörlüğün çalışmalarına kısa sürede başlayacağı aktarıldı.

Amatör İşler Kurulu kararıyla Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) logosunun da değiştirildiği kaydedildi.