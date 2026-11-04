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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:01

Amedspor Galatasaray maçı nerede oynanacak? Galatasaray Amedspor bilet fiyatları ne kadar?

Amedspor Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amedspor arasında oynanacak karşılaşmanın tarihi, saati ve stadyum bilgisi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

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Editor
 Simal Güdüm
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Amedspor Galatasaray maçı nerede oynanacak? Galatasaray Amedspor bilet fiyatları ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:01

'da oynanacak mücadelede , sahasında 'u konuk edecek. Sezonun ikinci yarısında ise iki takım 'da yeniden karşı karşıya gelecek. Peki, Amedspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Amedspor maçı hangi statta oynanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Amedspor karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Amedspor Galatasaray maçı nerede oynanacak? Galatasaray Amedspor bilet fiyatları ne kadar?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi 'ta oynanacak karşılaşmada iki takım, ligde avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, karşılaşmanın tarihini ve saatini araştırmaya devam ediyor.

AMEDSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Amedspor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi İstanbul'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.

Amedspor Galatasaray maçı nerede oynanacak? Galatasaray Amedspor bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray'ın sahasında oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Amedspor'u ağırlayacak. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşma İstanbul'da oynanırken, rövanş mücadelesi Diyarbakır'da yapılacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Amedspor karşılaşmasının canlı yayın bilgileri de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Verilen yayın bilgilerine göre 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Amedspor Galatasaray maçı nerede oynanacak? Galatasaray Amedspor bilet fiyatları ne kadar?

Taraftarlar, karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecek.

AMEDSPOR GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Amedspor, Süper Lig'in ikinci yarısında da karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rövanş mücadelesinin 11 Nisan 2027 tarihinde, ligin 28. haftasında oynanması planlanıyor.

Amedspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmanın Diyarbakır'da oynanması bekleniyor. Böylece iki ekip, sezon boyunca İstanbul ve Diyarbakır'da olmak üzere iki kez karşılaşacak.

AMEDSPOR GALATASARAY MAÇI KİMİN SAHASINDA OYNANACAK?

7 Kasım 2026 tarihinde oynanacak Galatasaray-Amedspor karşılaşmasında ev sahibi takım Galatasaray olacak. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin sahası olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

Sezonun ikinci yarısındaki Amedspor-Galatasaray karşılaşmasında ise ev sahibi Amedspor olacak. Rövanş mücadelesinin Diyarbakır'da oynanması planlanıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ

7. HAFTA

9 Ekim 2026 Cuma

- 20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

10 Ekim 2026 Cumartesi

  • 13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
  • 16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
  • 16.00 Samsunspor - Trabzonspor
  • 19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

11 Ekim 2026 Pazar

  • 13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir FK
  • 16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK
  • 19.00 Beşiktaş - Kocaelispor

12 Ekim 2026 Pazartesi

- 20.00 Eyüpspor - Göztepe

8. HAFTA

16 Ekim 2026 Cuma

- 20.00 Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor

17 Ekim 2026 Cumartesi

  • 13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor
  • 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor
  • 16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
  • 19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

18 Ekim 2026 Pazar

  • 13.30 Kasımpaşa - Samsunspor
  • 16.00 Kocaelispor - Göztepe
  • 19.00 İstanbul Başakşehir FK - Gaziantep FK

19 Ekim 2026 Pazartesi

- 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

9. HAFTA

23 Ekim 2026 Cuma

- 20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

24 Ekim 2026 Cumartesi

  • 13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa
  • 16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK
  • 19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

25 Ekim 2026 Pazar

  • 16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
  • 19.00 Göztepe - Arca Çorum FK

26 Ekim 2026 Pazartesi

  • 19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
  • 19.00 Beşiktaş - İstanbul Başakşehir FK
  • 21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

10. HAFTA

30 Ekim 2026 Cuma

- 20.00 Konyaspor - Galatasaray

31 Ekim 2026 Cumartesi

  • 13.30 Erzurumspor FK - Arca Çorum FK
  • 16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
  • 19.00 Fenerbahçe - Göztepe

1 Kasım 2026 Pazar

  • 13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor
  • 16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
  • 16.00 İstanbul Başakşehir FK - Samsunspor
  • 19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

2 Kasım 2026 Pazartesi

- 20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

11. HAFTA

6 Kasım 2026 Cuma

- 20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

7 Kasım 2026 Cumartesi

  • 13.30 Eyüpspor - Kocaelispor
  • 16.00 Samsunspor - Konyaspor
  • 19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir FK
  • 19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

8 Kasım 2026 Pazar

  • 13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
  • 16.00 Arca Çorum FK - Fenerbahçe
  • 18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
  • 21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
ETİKETLER
#diyarbakır
#galatasaray
#İstanbul
#amedspor
#rams park
#Spor
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