Amedspor Galatasaray maçı nerede oynanacak? Galatasaray Amedspor bilet fiyatları ne kadar?

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İstanbul
İstanbul'da oynanacak mücadelede Galatasaray, sahasında Amedspor'u konuk edecek. Sezonun ikinci yarısında ise iki takım Diyarbakır'da yeniden karşı karşıya gelecek. Peki, Amedspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Amedspor maçı hangi statta oynanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Amedspor karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada iki takım, ligde avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, karşılaşmanın tarihini ve saatini araştırmaya devam ediyor.
Galatasaray ile Amedspor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi İstanbul'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.
Galatasaray'ın sahasında oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Amedspor'u ağırlayacak. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşma İstanbul'da oynanırken, rövanş mücadelesi Diyarbakır'da yapılacak.
Galatasaray-Amedspor karşılaşmasının canlı yayın bilgileri de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Verilen yayın bilgilerine göre 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Taraftarlar, karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecek.
Galatasaray ile Amedspor, Süper Lig'in ikinci yarısında da karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rövanş mücadelesinin 11 Nisan 2027 tarihinde, ligin 28. haftasında oynanması planlanıyor.
Amedspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmanın Diyarbakır'da oynanması bekleniyor. Böylece iki ekip, sezon boyunca İstanbul ve Diyarbakır'da olmak üzere iki kez karşılaşacak.
7 Kasım 2026 tarihinde oynanacak Galatasaray-Amedspor karşılaşmasında ev sahibi takım Galatasaray olacak. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin sahası olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.
Sezonun ikinci yarısındaki Amedspor-Galatasaray karşılaşmasında ise ev sahibi Amedspor olacak. Rövanş mücadelesinin Diyarbakır'da oynanması planlanıyor.
7. HAFTA
9 Ekim 2026 Cuma
- 20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
10 Ekim 2026 Cumartesi
11 Ekim 2026 Pazar
12 Ekim 2026 Pazartesi
- 20.00 Eyüpspor - Göztepe
8. HAFTA
16 Ekim 2026 Cuma
- 20.00 Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor
17 Ekim 2026 Cumartesi
18 Ekim 2026 Pazar
19 Ekim 2026 Pazartesi
- 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
9. HAFTA
23 Ekim 2026 Cuma
- 20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
24 Ekim 2026 Cumartesi
25 Ekim 2026 Pazar
26 Ekim 2026 Pazartesi
10. HAFTA
30 Ekim 2026 Cuma
- 20.00 Konyaspor - Galatasaray
31 Ekim 2026 Cumartesi
1 Kasım 2026 Pazar
2 Kasım 2026 Pazartesi
- 20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor
11. HAFTA
6 Kasım 2026 Cuma
- 20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
7 Kasım 2026 Cumartesi
8 Kasım 2026 Pazar