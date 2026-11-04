Amedspor Galatasaray maçı nerede oynanacak? Galatasaray Amedspor bilet fiyatları ne kadar?

İstanbul'da oynanacak mücadelede Galatasaray, sahasında Amedspor'u konuk edecek. Sezonun ikinci yarısında ise iki takım Diyarbakır'da yeniden karşı karşıya gelecek. Peki, Amedspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Amedspor maçı hangi statta oynanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Amedspor karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada iki takım, ligde avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, karşılaşmanın tarihini ve saatini araştırmaya devam ediyor.

AMEDSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Amedspor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi İstanbul'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.

Galatasaray'ın sahasında oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Amedspor'u ağırlayacak. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşma İstanbul'da oynanırken, rövanş mücadelesi Diyarbakır'da yapılacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Amedspor karşılaşmasının canlı yayın bilgileri de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Verilen yayın bilgilerine göre 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Taraftarlar, karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecek.

AMEDSPOR GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Amedspor, Süper Lig'in ikinci yarısında da karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rövanş mücadelesinin 11 Nisan 2027 tarihinde, ligin 28. haftasında oynanması planlanıyor.

Amedspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmanın Diyarbakır'da oynanması bekleniyor. Böylece iki ekip, sezon boyunca İstanbul ve Diyarbakır'da olmak üzere iki kez karşılaşacak.

AMEDSPOR GALATASARAY MAÇI KİMİN SAHASINDA OYNANACAK?

7 Kasım 2026 tarihinde oynanacak Galatasaray-Amedspor karşılaşmasında ev sahibi takım Galatasaray olacak. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin sahası olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

Sezonun ikinci yarısındaki Amedspor-Galatasaray karşılaşmasında ise ev sahibi Amedspor olacak. Rövanş mücadelesinin Diyarbakır'da oynanması planlanıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ

7. HAFTA

9 Ekim 2026 Cuma

- 20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

10 Ekim 2026 Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK

16.00 Samsunspor - Trabzonspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

11 Ekim 2026 Pazar

13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir FK

16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor

12 Ekim 2026 Pazartesi

- 20.00 Eyüpspor - Göztepe

8. HAFTA

16 Ekim 2026 Cuma

- 20.00 Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor

17 Ekim 2026 Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor

16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

18 Ekim 2026 Pazar

13.30 Kasımpaşa - Samsunspor

16.00 Kocaelispor - Göztepe

19.00 İstanbul Başakşehir FK - Gaziantep FK

19 Ekim 2026 Pazartesi

- 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

9. HAFTA

23 Ekim 2026 Cuma

- 20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

24 Ekim 2026 Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK

19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

25 Ekim 2026 Pazar

16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

19.00 Göztepe - Arca Çorum FK

26 Ekim 2026 Pazartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

19.00 Beşiktaş - İstanbul Başakşehir FK

21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

10. HAFTA

30 Ekim 2026 Cuma

- 20.00 Konyaspor - Galatasaray

31 Ekim 2026 Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Arca Çorum FK

16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor

19.00 Fenerbahçe - Göztepe

1 Kasım 2026 Pazar

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor

16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

16.00 İstanbul Başakşehir FK - Samsunspor

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

2 Kasım 2026 Pazartesi

- 20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

11. HAFTA

6 Kasım 2026 Cuma

- 20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

7 Kasım 2026 Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor

16.00 Samsunspor - Konyaspor

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir FK

19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

8 Kasım 2026 Pazar