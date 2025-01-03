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Amedspor-MKE Ankaragücü maçının günü ve saati değişti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 18:52 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:58
Amedspor-MKE Ankaragücü maçının günü ve saati değişti!

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü maçının günü ve saatinde değişikliğe gidildi.

MKE Ankaragücü'nün yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar doğrultusunda, 11.01.2025 Cumartesi günü Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanması planlanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmamızın başlama saati, güvenlik önlemlerinin tam olarak alınabilmesi amacıyla 12.01.2025 Pazar günü saat 16.00 olarak güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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