Amedspor'da Besnik Hasi'den Galatasaray yenilgisi yorumu! "Takımımdan çok memnunum"

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde Galatasaray ile Amedspor, İstanbul'da RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 28'e yükseltirken Amedspor ise ligdeki 2. yenilgisini yaşayarak 23 puanda kaldı.

Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Hasi, "Planımız çok netti. İkinci yarı geldiği zaman maçın içerisinde kalmış olmayı hedefliyorduk. İlk yarıda orta sahalarını kapatmayı hedefledik. Belli oranda bunu da iyi yaptık. Goller, ikinci topların kaybından kaynaklanan geçiş oyunundan goller yedik. Galatasaray'a ilk yarıda çok fazla top verdik. İkinci yarı daha iyiydik. Çok güzel gollerle geri döndük. Kendi futbolumuzu oynadık. Deplasmanda 3 gol atıyorsanız buradan puan anlamında bir şeyler götürmeniz lazım. Ancak 4 gol yerseniz de kaybedersiniz. Kural çok nettir. Bizim ve Galatasaray arasındaki fark, onlar çok tecrübeliler. Hız ve güç bence aramızdaki farkı anlatan kelimeler. Bu iki kavram da modern futbolda çok önemli. Takımımdan çok memnunum. Her şeyi verdiler. Buradan ders çıkarmamız lazım. Nerede olduğumuzu görmek adına çok güzel bir maç oldu. Şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz, bunu da öğrendik. Buradan dersler çıkaracağız." diye konuştu.

"KENDİ FUTBOLUMUZU OYNAMAK İSTEDİK"

Besnik Hasi, maça Gift Orban ve Mbaye Diagne'den oluşan çift santrforla çıkmasının fazla cesur olduğu yönündeki yorum üzerine, "Eğer ikinci sıradaysanız bunu hak ettiğiniz için oradasınızdır. Rakibe saygı gösterirsiniz ama beş defans oyuncusu, önüne de üç orta saha oyuncusu koyarak geçiş oyunu beklemek veya defans yapmak bana göre değil. Biz kendi futbolumuzu oynamak istedik. Aslında benim planım ikinci yarı içindi. Şampiyonlar Ligi oynayan ve yorgun olan bir Galatasaray var. İkinci yarı düşeceklerini biliyorduk. Sor uzun zaman bizimle antrenman yapamadı. Ballet cezası nedeniyle bizimle değildi. O yüzden böyle çıkmanın doğru olduğunu düşündüm. Çift forvet, tek forvet veya forvetsiz oynamak hiçbir şey ifade etmiyor. Büyük takımlara karşı kendi oyununuzu oynamalısınız. Nasıl oynadığınız onlar için fark etmeyecek. Biz kendi oyunumuzu denedik. Atak yapmayı seven taraftarım. Oyuncularım da atak oynamayı seviyorum. Bu maçtan öğreneceklerimizi alıp devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasi, sezon sonunda Avrupa kupalarına gidip gidemeyeceklerinin sorulması üzerine, "Çok erken." dedi.

Oyunun bazı aşamalarında iyi olduklarını aktaran Hasi, "Bireysel hatalarımız çok vardı. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik. Bize karşı hiçbir takım akan oyunda bu kadar çok gol atmadı. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Bu tarz maçlar size birçok şey öğretir. Maçı kaybedip ders çıkarmak kötü bir şey değildir. Öğrenmek isteyen taraftayız. Bizim için çok iyi bir test maçıydı. Ligin tepesindeki, en iyi takımla karşılaştık." şeklinde görüş belirtti.

HASI'DEN HALİL UMUT MELER YORUMU

Yeşil-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakem Halil Umut Meler'in yönetimiyle ilgili, "Bugün hakemi tebrik etmemiz gerek. İyi bir maç yönetti. İki takım da hakemin işini kolaylaştırdı. Hakemi rahatsız edecek, arada kalacağı bir pozisyon olmadı. Çok heyecanlı bir futbol izlettik. Türkiye'de bunun çok daha fazla olması lazım. Hakemden, kırmızı kartlardan konuşmaktansa güzel futbol oynanması daha önemli. Geçen hafta Ballet'in kırmızı kartı ve verilen 3 maçlık ceza çok ağır bir karar. Kocaelispor-Rizespor maçında benzer bir pozisyona sarı kart verilmişti. Ballet de kötü niyetli bir oyuncu değil. Bence 3 maçlık ceza çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.