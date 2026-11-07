TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 23:28
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 23:28

Amedspor'da Besnik Hasi'den Galatasaray yenilgisi yorumu! "Takımımdan çok memnunum"

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından yenilgiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır ekibinin teknik direktörü Besnik Hasi, "Takımımdan çok memnunum. Her şeyi verdiler. Buradan ders çıkarmamız lazım. Nerede olduğumuzu görmek adına çok güzel bir maç oldu" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Amedspor'da Besnik Hasi'den Galatasaray yenilgisi yorumu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 23:28
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 23:28

'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde ile , İstanbul'da 'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 28'e yükseltirken Amedspor ise ligdeki 2. yenilgisini yaşayarak 23 puanda kaldı.

Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Amedspor'da Besnik Hasi'den Galatasaray yenilgisi yorumu! "Takımımdan çok memnunum"

Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Hasi, "Planımız çok netti. İkinci yarı geldiği zaman maçın içerisinde kalmış olmayı hedefliyorduk. İlk yarıda orta sahalarını kapatmayı hedefledik. Belli oranda bunu da iyi yaptık. Goller, ikinci topların kaybından kaynaklanan geçiş oyunundan goller yedik. Galatasaray'a ilk yarıda çok fazla top verdik. İkinci yarı daha iyiydik. Çok güzel gollerle geri döndük. Kendi futbolumuzu oynadık. Deplasmanda 3 gol atıyorsanız buradan puan anlamında bir şeyler götürmeniz lazım. Ancak 4 gol yerseniz de kaybedersiniz. Kural çok nettir. Bizim ve Galatasaray arasındaki fark, onlar çok tecrübeliler. Hız ve güç bence aramızdaki farkı anlatan kelimeler. Bu iki kavram da modern futbolda çok önemli. Takımımdan çok memnunum. Her şeyi verdiler. Buradan ders çıkarmamız lazım. Nerede olduğumuzu görmek adına çok güzel bir maç oldu. Şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz, bunu da öğrendik. Buradan dersler çıkaracağız." diye konuştu.

"KENDİ FUTBOLUMUZU OYNAMAK İSTEDİK"

Besnik Hasi, maça Gift Orban ve Mbaye Diagne'den oluşan çift santrforla çıkmasının fazla cesur olduğu yönündeki yorum üzerine, "Eğer ikinci sıradaysanız bunu hak ettiğiniz için oradasınızdır. Rakibe saygı gösterirsiniz ama beş defans oyuncusu, önüne de üç orta saha oyuncusu koyarak geçiş oyunu beklemek veya defans yapmak bana göre değil. Biz kendi futbolumuzu oynamak istedik. Aslında benim planım ikinci yarı içindi. Şampiyonlar Ligi oynayan ve yorgun olan bir Galatasaray var. İkinci yarı düşeceklerini biliyorduk. Sor uzun zaman bizimle antrenman yapamadı. Ballet cezası nedeniyle bizimle değildi. O yüzden böyle çıkmanın doğru olduğunu düşündüm. Çift forvet, tek forvet veya forvetsiz oynamak hiçbir şey ifade etmiyor. Büyük takımlara karşı kendi oyununuzu oynamalısınız. Nasıl oynadığınız onlar için fark etmeyecek. Biz kendi oyunumuzu denedik. Atak yapmayı seven taraftarım. Oyuncularım da atak oynamayı seviyorum. Bu maçtan öğreneceklerimizi alıp devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amedspor'da Besnik Hasi'den Galatasaray yenilgisi yorumu! "Takımımdan çok memnunum"

Hasi, sezon sonunda Avrupa kupalarına gidip gidemeyeceklerinin sorulması üzerine, "Çok erken." dedi.

Oyunun bazı aşamalarında iyi olduklarını aktaran Hasi, "Bireysel hatalarımız çok vardı. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik. Bize karşı hiçbir takım akan oyunda bu kadar çok gol atmadı. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Bu tarz maçlar size birçok şey öğretir. Maçı kaybedip ders çıkarmak kötü bir şey değildir. Öğrenmek isteyen taraftayız. Bizim için çok iyi bir test maçıydı. Ligin tepesindeki, en iyi takımla karşılaştık." şeklinde görüş belirtti.

HASI'DEN HALİL UMUT MELER YORUMU

Yeşil-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakem 'in yönetimiyle ilgili, "Bugün hakemi tebrik etmemiz gerek. İyi bir maç yönetti. İki takım da hakemin işini kolaylaştırdı. Hakemi rahatsız edecek, arada kalacağı bir pozisyon olmadı. Çok heyecanlı bir izlettik. Türkiye'de bunun çok daha fazla olması lazım. Hakemden, kırmızı kartlardan konuşmaktansa güzel futbol oynanması daha önemli. Geçen hafta Ballet'in kırmızı kartı ve verilen 3 maçlık ceza çok ağır bir karar. Kocaelispor-Rizespor maçında benzer bir pozisyona sarı kart verilmişti. Ballet de kötü niyetli bir oyuncu değil. Bence 3 maçlık ceza çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#trendyol süper lig
#amedspor
#halil umut meler
#rams park
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.