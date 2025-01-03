Ameliyat olan Ferdi Kadıoğlu taraftara mesaj gönderdi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

03 Ocak 2025 11:29 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:31

Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu. Sol ayak baş parmağından ameliyat olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taraftara mesaj gönderdi.