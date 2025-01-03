Ameliyat olan Ferdi Kadıoğlu taraftara mesaj gönderdi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ocak 2025 11:29 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:31
Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu. Sol ayak baş parmağından ameliyat olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taraftara mesaj gönderdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion'da oynayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat oldu. 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini duyurdu.
''ESKİSİNDEN GÜÇLÜ DÖNECEĞİM''
Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, “İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim” notunu ekledi.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerek, 445 dakika süre aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı