Anadolu Efes Baskonia maç skoru! Anadolu Efes son periyotta yıkıldı

EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes evinde Baskonia'ya 89-75 mağlup oldu.

Anadolu Efes, 6. dakikada skoru 12-9 yaptı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son 1,5 dakikasında üstünlüğünü yitiren lacivert-beyazlı ekip, periyotu 23-20 geride tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreği çekişmeli geçti. Anadolu Efes, devre arasına 42-40 önde girdi.

Beaubois'ın etkisiyle son bölümü iyi oynayan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 59-58 üstünlükle tamamladı.

Son periyot büyük çekişmeye sahne olurken savunma yapmakta zorlanan Anadolu Efes, hücumda da ritim yakalayamayınca farkı kapatamadı. Lacivert-beyazlılar, parkeden 89-75 mağlup ayrıldı.

İlk 5'inden sadece 30 sayı katkısı alabilen Anadolu Efes'te Loyd 12, kenardan gelen Cordinier 11 ve Smits 10 sayıyla çift haneli skor üreten oyuncular oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üst üste 6. yenilgisini tatmış oldu.

Play-off hedefinin uzağında kalan İstanbul temsilcisi, toplamda 16. kez kaybetti.

Galibiyet sayısını 8'e çıkaran Kosner Baskonia ise Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez deplasmanda kazandı.