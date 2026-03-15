Anadolu Efes Beşiktaş GAİN maç skoru kaç kaç?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Beşiktaş GAİN’i 89-80’lik skorla geçti. Bu neticeyle lacivert-beyazlı ekip 14. zaferini hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip ise 4. defa parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Müsabakaya Zizic’in pota altında etkili performansıyla başlayan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 22-20’lik üstünlükle tamamladı. Beşiktaş, ikinci periyotta 14. dakika bitimine kadar sayılarını Zizic’le boyalı alandan bulurken devre arasına 45-37 önde gitti.

İkinci devreye iki takım da art arda top kayıpları yaparak giriş yaptı. Buna karşın siyah-beyazlılar farkı azaltsa da ev sahibi takım, son çeyreğe 66-63’lük avantajla girdi.

Final periyodunda pota altını son derece verimli değerlendiren Anadolu Efes, farkı 11 sayıya kadar yükseltti; ancak Beşiktaş GAİN’in çabası arayı kapatmaya yetmedi ve lacivert-beyazlılar mücadeleyi 89-80’lik skorla kazandı.

Ayrıca karşılaşmayı, İtalya ekibi Torino’da forma terleten eski Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan da saha kenarından izledi.