Anadolu Efes Olimpiakos maç skoru! Mağlubiyet serisi 8’e çıktı

EuroLeague’de 24. hafta heyecanı, bu akşam oynanan maçlarla birlikte başladı.

Çift maç haftasındaki ikinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Olympiakos’a 68-74 skorla yenildi.

Anadolu Efes‘te PJ Dozier 16 sayı, Saben Lee 13 sayı, Ercan Osmani 10 sayı ile en etkili oyuncular oldu.

Olympiakos’ta ise Sasha Vezenkov 19 sayı, Tyler Dorsey ve Evan Fournier 11 sayı, Donta Hall 10 sayı ile çift haneli katkı sağladı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 24. maçında 18. kez yenik ayrıldı. Mağlubiyet serisi sekiz maça çıkan Lacivert Beyazlılar, gelecek hafta bir diğer Türk temsilcimiz Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak.

Ligdeki 23. maçında 15. galibiyetini elde eden Olympiakos ise evinde Barcelona’yı konuk edecek.