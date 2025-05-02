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 | Burak Ayaydın

Anadolu Efes Panathinaikos'u devirdi! Seride eşitlik sağlandı

THY EuroLeague'de Anadolu Efes ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Seride 2-1 geride olan temsilcimiz, Yunan ekibini mağlup etti ve eşleşmeyi son maça taşıdı.

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Anadolu Efes Panathinaikos'u devirdi! Seride eşitlik sağlandı
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 22:57

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Panathinaikos'u 85-82 ile geçti. Bu galibiyetle birlikte seriyi 2-2'ye getiren Anadolu Efes, Final Four yolunda kritik bir final maçına çıkacak.

Anadolu Efes Panathinaikos'u devirdi! Seride eşitlik sağlandı

ANADOLU EFES EVİNDE KAZANDI

Kendi sahasında Panathinaikos'u 85-82 mağlup eden Anadolu Efes, 5. maç için Yunanistan deplasmanına gidecek.

https://x.com/AnadoluEfesSK/status/1918389124710486450

ERGİN ATAMAN İLE GERGİNLİK ANLARI

Yunanistan'daki son maçı kazanan takımın Final Four biletini alacağı eşleşmede, bu karşılaşmanın son anlarında lacivert beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bu duruma çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi. Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

https://x.com/ssporttr/status/1918389243346325899

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya).

Anadolu Efes: Thompson 9, Larkin 9, Erkan Yılmaz 6, Ercan Osmani 14, Poirier 3, Bryant 19, Dozier 4, Nwora, Smits 15, Doğuş Özdemiroğlu, Oturu 6, Willis.

Panathinaikos AKTOR: Grant 3, Nunn 12, Cedi Osman 22, Mitoglou 7, Gabriel, Hernangomez 15, Ömer Faruk Yurtseven 9, Sloukas 14, Brown.

1. Periyot: 21-18

Devre: 38-33

3. Periyot: 60-59

Beş faulle çıkanlar: 34.02 Poirier (Anadolu Efes), 39.44 Mitoglou (Panathinaikos).

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO AVRUPA'DA NE DURUMDA?
Diğer temsilcimiz FB Beko, Paris'i elemiş ve Final Four'a yükselmişti.
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ETİKETLER
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#final four
#Thy Avrupa Ligi
#Spor
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