Anadolu Efes Real Madrid'i devirdi!

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Real Madrid'i konuk eden Anadolu Efes, İspanyol temsilcisini eli boş gönderdi. 79-73'lük skorla galip gelen lacivert-beyazlı takım, turnuvadaki 12. zaferini kazandı.

MAÇTAN DETAYLAR

Taraftarların yoğun ilgisinin olduğu müsabaka kapalı gişe oynandı. Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ise Real Madrid'in yıldızları devreye girdi ve soyunma odasına 38-38'lik eşitlikle gidildi. Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Başa baş geçen periyodun son bölümünü daha iyi oynayan Real Madrid, dördüncü çeyreğe 61-56 üstün girdi. Final periyoduna güçlü başlayan temsilcimiz, 9-0'lık seri yakaladı ve iyi bir mücadelenin sonunda maçı 79-73 kazandı.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Anadolu Efes'in Başantrenörü Luca Banchi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bize güven kazandıracak bir galibiyet. Birbirimiz için savaştık. Real Madrid gibi takımlara karşı böyle oynayamazsanız galibiyet alamazsınız. Onları konfor alanlarından çıkardık. Her topa çok iyi şekilde tepki verdik. Panathinaikos'a karşı da bu tip mücadele etmemiz gerekecek."

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi.

Hakemler: Tomislav Hordov, Gytis Vilius, Maxime Boubert.

Anadolu Efes: Thompson 12, Bryant 21, Nwora 6, Ercan Osmani 5, Poirier 15, Beaubois 5, Smits 3, Dozier 8, Oturu 4, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz.

Real Madrid: Campazzo 5, Hezonja 18, Abalde 10, Musa, Fernando 11, Smith 2, Gonzalez 11, Garuba, Tavares 6, Llull 5, Feliz 5.

1. Periyot: 25-17.

Devre: 38-38.

3. Periyot: 56-61.