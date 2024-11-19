Anadolu Efes resmen açıkladı! Gökçe Dayı genel müdür oldu

19 Kasım 2024 17:48 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:51

Anadolu Efes Spor Kulübü, genel müdürlük görevine Gökçe Dayı'yı getirildiğini açıkladı..

Anadolu Efes​'te yeni dönem başlıyor. Takımın Genel Müdürlüğüne Gökçe Dayı getirildi. Lacivert-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Yeni Genel Müdürümüz Gökçe Dayı! Genel Direktörümüz Alper Yılmaz’ın ayrılığının ardından Anadolu Efes Spor Kulübü’nde Genel Müdürlük görevine Gökçe Dayı getirilmiştir.

Son olarak kulübümüzde Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütmekte olan ve 12 yılı Anadolu Efes Spor Kulübü’nde olmak üzere 20 yıla yakın bir süredir Anadolu Grubu kuruluşlarında görev alan Gökçe Dayı’ya yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.