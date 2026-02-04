Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Anadolu Efes Valencia maç skoru kaç kaç? EuroLeague'de 9 maç sonra nefes aldı

EuroLeague'in 26’ncı haftasında Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i ağırladığı maçtan 107 –90 ayrıldı.

Anadolu Efes Valencia maç skoru kaç kaç? EuroLeague'de 9 maç sonra nefes aldı
Haber Merkezi
04.02.2026
00:05
04.02.2026
00:05

Maça iyi savunma yaparak ve kolay top kaybı yapmadan giren 'te Saben Lee attığı 10 sayıyla ilk periyot bitmeden hem kendi sayısını hem de farkı çift hanelere taşıdı.

İlk periyodun bitimine 1.43 dakika kala farkı 25-14 farkı çift hanelere taşıyan lacivert beyazlı ekip periyot sonunda farkı 19 sayıya çıkardı: 33-14.

Anadolu Efes Valencia maç skoru kaç kaç? EuroLeague'de 9 maç sonra nefes aldı

İkinci periyotta kolay sayılar bulan konuk ekip farkı azaltmaya başladı ve ilk yarının bitimine 1.30 dakika kala 52-43'lük skorla farkı tek hanelere düşürdü.

Anadolu Efes ilk periyottaki savunmasını 2'nci periyoda taşıyamasa da özellikle Jordan Loyd'un ofansif desteğiyle soyunma odasına 57-46 önde girdi.

Anadolu Efes Valencia maç skoru kaç kaç? EuroLeague'de 9 maç sonra nefes aldı

İkinci yarıya da iyi başlayan Anadolu Efes, Ercan Osmani'den gelen skor verimiyle son periyoda 20 sayı önde girdi: 84-64.

Temsilcimiz rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyerek müsabakadan 107-90 galip ayrılarak 7'nci galibiyetine ulaştı.

