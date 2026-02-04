Anadolu Efes Valencia maç skoru kaç kaç? EuroLeague'de 9 maç sonra nefes aldı

Maça iyi savunma yaparak ve kolay top kaybı yapmadan giren Anadolu Efes'te Saben Lee attığı 10 sayıyla ilk periyot bitmeden hem kendi sayısını hem de farkı çift hanelere taşıdı.

İlk periyodun bitimine 1.43 dakika kala farkı 25-14 farkı çift hanelere taşıyan lacivert beyazlı ekip periyot sonunda farkı 19 sayıya çıkardı: 33-14.

İkinci periyotta kolay sayılar bulan konuk ekip farkı azaltmaya başladı ve ilk yarının bitimine 1.30 dakika kala 52-43'lük skorla farkı tek hanelere düşürdü.

Anadolu Efes ilk periyottaki savunmasını 2'nci periyoda taşıyamasa da özellikle Jordan Loyd'un ofansif desteğiyle soyunma odasına 57-46 önde girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Anadolu Efes, Ercan Osmani'den gelen skor verimiyle son periyoda 20 sayı önde girdi: 84-64.

Temsilcimiz rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyerek müsabakadan 107-90 galip ayrılarak 7'nci galibiyetine ulaştı.