Anadolu Efes Virtus Bologna maç skoru kaç kaç? Üst üste 3. Galibiyet

Lacivert-beyazlı takım, böylece organizasyondaki 9. galibiyetini elde etti.
İtalya temsilcisi ise bu sezonki 16. yenilgisini tattı.
İtalyan ekibine boyalı alandan ürettiği basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-19 üstün kapattı.
Ev sahibi takım, ikinci çeyreği de 43-35 avantajlı tamamladı.
Anadolu Efes, üçüncü periyodun bitimine 13 saniye kala Jordan Loyd'un orta mesafeden kaydettiği basketle farkı 19'a yükseltti ve son çeyreğe 64-45 önde girdi.
Ev sahibi takım, son çeyreğini rahat oynadığı müsabakadan 91-60 galip ayrıldı.
Anadolu Efes: Loyd 4, Weiler-Babb 3, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 13, Şehmus Hazer 10, Lee 18, Cordinier 1, Swider 22, Jones 4
Virtus Bologna: Vildoza 6, Edwards 8, Jallow 8, Niang 2, Diouf 7, Smailagic 12, Alston Jr, Hackett, Morgan 12, Diarra 1, Akele 2, Ferrari 2