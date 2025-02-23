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 | Eyüp Ensar Yeşil

Ancelotti'den Arda Güler sözleri! 'Oynamaya hazır'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, son üç haftada görev vermediği milli futbolcu Arda Güler için "İyi ve oynamaya hazır." dedi.

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Ancelotti'den Arda Güler sözleri! 'Oynamaya hazır'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 22:14

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'nın 25. haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda Girona'yı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın hemen ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"İYİ VE OYNAMAYA HAZIR"

İspanyol bir gazetecinin, son haftalarda forma şansı bulamayan ve Girona maçında ısınmaya bile gönderilmeyen Arda ile ilgili "Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?" şeklindeki sorusu üzerine İtalyan teknik adam, "İyi ve oynamaya hazır." diyerek çok kısa bir cevap vermeyi tercih etti.

La Liga'da geride kalan 25 haftanın 16'sında oynayan ve 6 maçta ilk 11'de çıkan Arda Güler, Real Madrid'de toplamda 605 dakika süre aldı.

25 Şubat'ta 20 yaşına girecek olan Arda, Real Madrid'de bu sezon oynanan tüm maçlarda en fazla süre alan futbolcular sıralamasında 18. sırada yer alıyor.

Arda Güler, son olarak 5 Şubat'ta deplasmanda Leganes'e karşı oynadıkları maçta 76. dakikada oyuna girmişti.

Arda Güler, La Liga'nın sürpriz listesinde zirvede | Goal.com Türkçe
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Arda Güler hangi takımda forma giyiyor?
Real Madrid
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