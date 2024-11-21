Ancelotti'den dikkat çeken Arda Güler tepkisi: 90 dakika sahada olmamalıydı!

21 Kasım 2024 02:43 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 02:48

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'in Karadağ maçında 90 dakika sahada kalmasına tepki gösterdi. İtalyan teknik adamın fazla forma şansı vermediği Arda endişelenmesi dikkat çekti.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ​'a 3-1 mağlup olan Türkiye​ liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler​, 90 dakika boyunca sahada kalan isimlerden birisi oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti​, bu duruma tepki gösterdi.

ANCELOTTİ KÜPLERE BİNDİ

Defensa Central'in haberine göre; Carlo Ancelotti, Arda'nın maçın başından sonuna kadar oyunda olmasından pek memnun kalmadı. Genç oyuncusunun maçını izleyen İtalyan teknik direktör, Arda'nın bu koşullarda oynamaması gerektiğini söyledi.

SAKATLANMASINDAN KORKTU

Tecrübeli çalıştırıcı, mücadele boyunca genç oyuncusunun zeminden ötürü sakatlık yaşama ihtimaline karşı oldukça endişe yaşadı. İtalyan teknik adamın fazla forma şansı vermediği Arda için böyle bir tavır sergilemesi dikkat çekti.