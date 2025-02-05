Tgrt Haber
Haberler>Spor>Anderson Talisca Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı!

Anderson Talisca Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Şubat 2025 21:08 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 21:12
Anderson Talisca Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, Erzurumspor maçında attığı golle ilk kez fileleri havalandırmış oldu.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası 2. hafta maçında evinde Erzurumspor'u konuk ettiği maçta yeni transferi Anderson Talisca ilk golünü kaydetti.

33. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın verdiği pasta kaleci Göktuğ'un sağından topu filelere gönderen Anderson Talisca, Fenerbahçe forması altında ilk golünü kendi taraftarının önünde atmış oldu.

Talisca - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...