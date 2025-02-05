Anderson Talisca Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Şubat 2025 21:08 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 21:12
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, Erzurumspor maçında attığı golle ilk kez fileleri havalandırmış oldu.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası 2. hafta maçında evinde Erzurumspor'u konuk ettiği maçta yeni transferi Anderson Talisca ilk golünü kaydetti.
33. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın verdiği pasta kaleci Göktuğ'un sağından topu filelere gönderen Anderson Talisca, Fenerbahçe forması altında ilk golünü kendi taraftarının önünde atmış oldu.
Kaynak: tgrthaber.com