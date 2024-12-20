Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye transfer oldu iddiası! Yıldız futbolcudan kafa karıştıran açıklama

20 Aralık 2024 01:13 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 01:15

Futbol dünyasını heyecanlandıran sürpriz gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Ünlü yıldız Anderson Talisca’yla ilgili çıkan “Fenerbahçe’ye imza attı” iddiaları, sosyal medyada hızla yayılırken, oyuncunun konuyla ilgili beklenmedik bir açıklaması geldi.

Anderson Talisca​, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığına dair çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan​ basınında yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandığı yönünde iddialar​ ortaya atılmıştı.

Bunun üzerine gözlerin çevrildiği Talisca, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum." ifadelerini kullanarak, transfer​ iddialarına net bir yanıt vermedi.

Bu sözleriyle Talisca, kendisi hakkında gündeme gelen transfer söylentilerine rağmen henüz geleceğinin netleşmediğini ifade ederek taraftarın merakını daha da ateşledi.