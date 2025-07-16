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 | Murat Makas

Anderson Talisca şoku! Fenerbahçe kampa götürmedi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Talisca, kamp için Portekiz kafilesine dahil edilmedi. İşte detaylar...

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Anderson Talisca şoku! Fenerbahçe kampa götürmedi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 14:28

gelecek sezon mutlak şampiyonluk için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 2025-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e gitmişti.

TALISCA ŞOKU

Ancak Fenerbahçe'de şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldız Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yaşadı.

Anderson Talisca şoku! Fenerbahçe kampa götürmedi

Yurt dışı kampını Portekiz'de sürdüren sarı lacivertliler Talisca'yı kafileye dahil etmedi. Jose Mourinho'nun güvendiği isimlerin başında gelen Anderson Talisca önemli maçları kaçıracak.

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Portekiz kampına götürülmeyen Anderson Talisca, 3. ön eleme play-off turu ilk maçı ve Trendyol 'in 1. haftasında oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcunun 2. haftada oynanacak Göztepe maçıyla birlikte kadrodaki yerini alması bekleniyor.

Anderson Talisca şoku! Fenerbahçe kampa götürmedi
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ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#süper lig
#anderson Talisca
#Fenerbahçe
#Sakatlık
#Portekiz Kampı
#Spor
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