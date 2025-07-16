Anderson Talisca şoku! Fenerbahçe kampa götürmedi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Talisca, kamp için Portekiz kafilesine dahil edilmedi. İşte detaylar...
Fenerbahçe gelecek sezon mutlak şampiyonluk için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 2025-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e gitmişti.
Ancak Fenerbahçe'de Anderson Talisca şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldız Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşadı.
Yurt dışı kampını Portekiz'de sürdüren sarı lacivertliler Talisca'yı kafileye dahil etmedi. Jose Mourinho'nun güvendiği isimlerin başında gelen Anderson Talisca önemli maçları kaçıracak.
Portekiz kampına götürülmeyen Anderson Talisca, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme play-off turu ilk maçı ve Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcunun 2. haftada oynanacak Göztepe maçıyla birlikte kadrodaki yerini alması bekleniyor.