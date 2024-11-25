Tgrt Haber
Haberler>Spor>Anderson Talisca transferinde Fred ve Becao gelişmesi! Fenerbahçe tüm şartları zorluyor

Anderson Talisca transferinde Fred ve Becao gelişmesi! Fenerbahçe tüm şartları zorluyor

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 19:43 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 19:56
Anderson Talisca transferinde Fred ve Becao gelişmesi! Fenerbahçe tüm şartları zorluyor

Son günlerde Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız isim son maçta kadroda yer almazken sarı-lacivertli takımdan Becao ve Fred gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe​'nin Ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçtiği Anderson Talisca​ hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Brezilyalı on numara için sarı-lacivertli yönetim tüm şartları zorluyor. Talisca için her konuda anlaşma sağlanırken, Suudi Arabistan​ ekibi Al Nassr ikna edilmeye çalışılıyor.

KADRODA YER ALMADI

Anderson Talisca, Al-Nassr​'ın Al-Gharrafa ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı. On numara futbolcunun sakatlığının tam iyileşmemesi nedeniyle Al Gharaffa maçının kadrosuna alınmadığı iddia edildi.

O İsim İkna Etti Talisca Fenerbahçe'ye Evet Dedi!

FRED VE BECAO'YU TAKİBE ALDI

Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde transferin resmileşmesini beklerken, 30 yaşındaki futbolcudan sürpriz hamle geldi. Talisca sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hamlesi, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.

Fenerbahçe'de Fred ve Becao seferberliği

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca​ hakkında da açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı; "Oyuncularımla mutluyum. Açıklama yapmak, bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Jose Mourinho: "Aptalca bir cevap olarak görülecek ama..."- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

SEZON KARNESİ

Brezilyalı on numara Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile toplam 108 maçta forma giyerken 77 gol attı 12 asist üretti. Sambacı, Çin ekibi Guangzhou'dan transfer edilmişti.

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi için tek engel kaldı | Goal.com Türkçe

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçeal-nassranderson Taliscasuudi arabistan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...