Anderson Talisca transferinde Fred ve Becao gelişmesi! Fenerbahçe tüm şartları zorluyor

25 Kasım 2024 19:43 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 19:56

Son günlerde Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız isim son maçta kadroda yer almazken sarı-lacivertli takımdan Becao ve Fred gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe​'nin Ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçtiği Anderson Talisca​ hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Brezilyalı on numara için sarı-lacivertli yönetim tüm şartları zorluyor. Talisca için her konuda anlaşma sağlanırken, Suudi Arabistan​ ekibi Al Nassr ikna edilmeye çalışılıyor.

KADRODA YER ALMADI

Anderson Talisca, Al-Nassr​'ın Al-Gharrafa ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı. On numara futbolcunun sakatlığının tam iyileşmemesi nedeniyle Al Gharaffa maçının kadrosuna alınmadığı iddia edildi.

FRED VE BECAO'YU TAKİBE ALDI

Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde transferin resmileşmesini beklerken, 30 yaşındaki futbolcudan sürpriz hamle geldi. Talisca sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hamlesi, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca​ hakkında da açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı; "Oyuncularımla mutluyum. Açıklama yapmak, bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

SEZON KARNESİ

Brezilyalı on numara Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile toplam 108 maçta forma giyerken 77 gol attı 12 asist üretti. Sambacı, Çin ekibi Guangzhou'dan transfer edilmişti.