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Anderson Talisca'dan dikkat çeken Beşiktaş açıklaması

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com, Milliyet
09 May 2024 16:55 - Güncelleme : 09 May 2024 16:56
Anderson Talisca&#039;dan dikkat çeken Beşiktaş açıklaması

Adı Süper Lig devleriyle anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Talisca, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Anderson Talisca Brezilya basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Talisca kariyerinin en iyi günlerini Beşiktaş’ta yaşadığını söyledi.

Anderson Talisca'dan dikkat çeken Beşiktaş açıklaması - 1. Resim

Brezilya basınından Globo'ya açıklamalarda bulunan Talisca, Milliyet'te yer alan haberde, "Bence kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş'ta yaşamıştım ancak Al Nassr'da Beşiktaş'taki dönemimi geride bıraktım. Ben oraya gittiğimde sadece 6 yabancı vardı."

Anderson Talisca'dan dikkat çeken Beşiktaş açıklaması - 2. Resim

ARAP LİGİ AÇIKLAMASI

"Uzun vadede büyüme olacağını biliyorduk ama bu kadar hızlı değildi. Ronaldo'nun gelişiyle her şey değişti. Bugün, dünya liglerine bakarsanız Arap Ligi'nin ilk 10 arasında olduğunu görürsünüz. Giderek daha da gelişecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: tgrthaber.com, Milliyet
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