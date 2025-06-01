Ange Postecoglou için Tottenham'dan çarpıcı karar!

Tottenham yönetiminden Ange Postecoglou için flaş bir hamle geldi. Ange Postecoglou ile UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşan Tottenham, 59 yaşındaki hocaya veda etmeye karar verdi.

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı yenmiş ve 17 yıl sonra kupa sevinci yaşamıştı. Ardından ise an itibarıyla Sacha Tavolieri'den flaş bir iddia geldi ve Tottenham ile Ange'nin yollarının ayrılacağı öne sürüldü.

TOTTENHAM'DA KUPA GETİREN ANGE'YE VEDA

Premier Lig'de küme hattının hemen üzerinde yer alan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi zaferine rağmen Ange Postecoglou ile yolları ayırma kararı aldı. Esasen ise İngiliz ekibinden yakın zamanda resmi açıklama bekleniyor.

YENİ İSİM İÇİN KULİSLERDE TEK BİR ADAY VAR

İngiltere'de adından sıkça söz ettiren Thomas Frank, şu an için yeni hoca adayı olarak ön plana çıkmış durumda.