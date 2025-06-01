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 | Burak Ayaydın

Ange Postecoglou için Tottenham'dan çarpıcı karar!

Tottenham yönetiminden Ange Postecoglou için flaş bir hamle geldi. Ange Postecoglou ile UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşan Tottenham, 59 yaşındaki hocaya veda etmeye karar verdi.

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Ange Postecoglou için Tottenham'dan çarpıcı karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 19:01

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı yenmiş ve 17 yıl sonra kupa sevinci yaşamıştı. Ardından ise an itibarıyla Sacha Tavolieri'den flaş bir iddia geldi ve Tottenham ile Ange'nin yollarının ayrılacağı öne sürüldü.

TOTTENHAM'DA KUPA GETİREN ANGE'YE VEDA

Premier Lig'de küme hattının hemen üzerinde yer alan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi zaferine rağmen Ange Postecoglou ile yolları ayırma kararı aldı. Esasen ise İngiliz ekibinden yakın zamanda resmi açıklama bekleniyor.

Ange Postecoglou için Tottenham'dan çarpıcı karar!

YENİ İSİM İÇİN KULİSLERDE TEK BİR ADAY VAR

İngiltere'de adından sıkça söz ettiren Thomas Frank, şu an için yeni hoca adayı olarak ön plana çıkmış durumda.

Sıkça Sorulan Sorular

ANGE, TOTTENHAM ÖNCESİNDE KİMİ ÇALIŞTIRIYORDU?
Deneyimli hoca, Celtic'in başındaydı.
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