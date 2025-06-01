Ange Postecoglou için Tottenham'dan çarpıcı karar!

İstanbul
Tottenham yönetiminden Ange Postecoglou için flaş bir hamle geldi. Ange Postecoglou ile UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşan Tottenham, 59 yaşındaki hocaya veda etmeye karar verdi.
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı yenmiş ve 17 yıl sonra kupa sevinci yaşamıştı. Ardından ise an itibarıyla Sacha Tavolieri'den flaş bir iddia geldi ve Tottenham ile Ange'nin yollarının ayrılacağı öne sürüldü.
Premier Lig'de küme hattının hemen üzerinde yer alan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi zaferine rağmen Ange Postecoglou ile yolları ayırma kararı aldı. Esasen ise İngiliz ekibinden yakın zamanda resmi açıklama bekleniyor.
İngiltere'de adından sıkça söz ettiren Thomas Frank, şu an için yeni hoca adayı olarak ön plana çıkmış durumda.