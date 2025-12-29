Angola Mısır maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Angola Mısır maç kadrosunda Salah ilk 11'de

Angola - Mısır maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. 2025 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda lider olan Mısır bugün 3. sıradaki Angola ile karşı karşıya gelecek. Mısır karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak liderliğini garantilemek isterken, Angola ise gruptan çıkma ihtimalini korumak için karşılaşmaya galibiyet almaya çalışacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Angola - Mısır maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor. Karşılaşmada Muhammed Salah'ın ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.

ANGOLA - MISIR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fas'ta bulunan Adrar Stadyumu'nda oynanacak olan Angola - Mısır maçı açıklanan bilgilere göre Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverlerin karşılaşmayı canlı olarak izleyebilmeleri için Exxen'e abone olmaları gerekiyor.

Mısır, B Grubu maçları kapsamında oynadığı 2 maçta da galibiyet alarak 6 puan topladı. Mısır, 2025 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda liderlik koltuğunda bulunuyor. Angola ise 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 1 puan toplayan Angola grupta 3. sırada yer alıyor.

ANGOLA - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçları kapsamında oynanacak olan Angola - Mısır maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

ANGOLA - MISIR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Angola'da karşılaşma öncesinde Zini'nin sakatlığı bulunuyor. Mısır tarafında ise kırmızı kart cezalısı olan Mohamed Hany karşılaşmada forma giyemeyecek. Angola - Mısır maçının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Angola: Marques; Mata, Buatu, Carmo, Carneiro; Mukendi, Show; Benson, Fredy, Dala; Nzola

Mısır: El-Shenawy; Hamdi, Rabia, Fathy, Ibrahim, Ashour; Trezeguet, Attia, Zizo; Marmoush, Salah