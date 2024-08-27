Ankara'da sıcak saatler! Patlamamış havan mermisi bulundu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 22:23 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 22:36
Ankara'da, cezaevi lojmanlarının yer aldığı bölgede tespit edilen patlamamış bir havan mermisi, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri, olay yerinde detaylı incelemeye devam ediyor.
Ankara'da cezaevi lojmanlarının yer aldığı bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak çalışmalara başladı.
BÖLGE SAKİNLERİ UYARILDI
Merminin bulunduğu alanda geniş çaplı güvenlik önlemleri alınarak, bölge sakinlerinin alandan uzaklaştırıldı.
Bomba imha ekiplerinin sesli uyarılar yapıp gerçekleştirdiği çalışmalar devam ederken bölge sakinleri, muhtemel tehlikelere karşı uyarıldı. Yetkililer durumu yakından takip ediyor.
Kaynak: tgrthaber.com