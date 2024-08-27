Tgrt Haber
Haberler>Spor>Ankara'da sıcak saatler! Patlamamış havan mermisi bulundu

Ankara'da sıcak saatler! Patlamamış havan mermisi bulundu

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 22:23 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 22:36

Ankara'da, cezaevi lojmanlarının yer aldığı bölgede tespit edilen patlamamış bir havan mermisi, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri, olay yerinde detaylı incelemeye devam ediyor. 

Ankara'da cezaevi lojmanlarının yer aldığı bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak çalışmalara başladı.

BÖLGE SAKİNLERİ UYARILDI 

Merminin bulunduğu alanda geniş çaplı güvenlik önlemleri alınarak, bölge sakinlerinin alandan uzaklaştırıldı. 

Ankara'da sıcak saatler! Patlamamış havan mermisi bulundu - 1. Resim

Bomba imha ekiplerinin sesli uyarılar yapıp gerçekleştirdiği çalışmalar devam ederken bölge sakinleri, muhtemel tehlikelere karşı uyarıldı. Yetkililer durumu yakından takip ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...