Ankaragücü futbolcusu Renaldo Cephas kayboldu! Teknik direktör: Nerede olduğunu bilmiyoruz! 

12 Ağustos 2024 22:05 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 22:09

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas kayboldu. Hiçbir şekilde kendisine ulaşılmayan futbolcu antremanlara gelmezken maç kadrosunda yer almasına rağmen stadyuma da ayak basmadı.

Cephas'ı resmi olarak maçlara katılmadığını kayıt altına almak isteyen kulüp, Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna 24 yaşındaki kayıp futbolcuyu da dahil etti.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Maçın ardından Renaldo Cephas'ın adının kadroda olmasına rağmen stada gelmemesi Ankaragücü teknik direktörü Cihat Arslan'a soruldu. Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz" şeklinde cevap verdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON TAKIMA KATILMIŞTI

Kuzey Makedonya’dan 400 bin euro karşılığında Shkupi takımından transfer edilen Renaldo Chepas, Ankaragücü'nün 23'ü ilk 11 olmak üzere 35 maçına çıktı. Chepas, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun 2027 yılına kadar Başkent ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.