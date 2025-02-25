Antalyaspor-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Heyecanlı geçmesi beklenen mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele 15.00 itibarıyla başlayacak.

ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario, Semih.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista da karşılaşmada forma giyemiyor.

Son olarak da Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

KUPADA GRUPLAR BİTİYOR

Türkiye Kupası'nda grup etabı maçları hafta içinde oynanacak müsabakaların ardından tamamlanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Dört grupta bugün ve yarın oynanacak maçların ardından sıralama belli olacak.