Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

19 Ekim 2024 13:19 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 13:19

Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR’ı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. AVAR koltuğunda ise Süleyman Özay oturacak. Karşılaşma bugün saat 19.00’da başlayacak.

Okan Buruk açıkladı! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel transferi için çarpıcı sözler

Okan Buruk açıkladı! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel transferi için çarpıcı sözler

A Milli Futbol takımımızın maçları sebebiyle ara veren Süper Lig​ kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor​ ile Galatasaray​ bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

ALİ ŞANSALAN​ DÜDÜK ÇALACAK

Corendon Airlines Park’ta oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Alper Akarsu da karşılaşmanın 4. hakemi olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. AVAR’da da Süleyman Özay görev yapacak.