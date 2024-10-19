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Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 13:19 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 13:19
Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR’ı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. AVAR koltuğunda ise Süleyman Özay oturacak. Karşılaşma bugün saat 19.00’da başlayacak.

A Milli Futbol takımımızın maçları sebebiyle ara veren Süper Lig​ kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor​ ile Galatasaray​ bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

ALİ ŞANSALAN​ DÜDÜK ÇALACAK

Corendon Airlines Park’ta oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Alper Akarsu da karşılaşmanın 4. hakemi olacak.

Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı - 1. Resim

Müsabakada VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. AVAR’da da Süleyman Özay görev yapacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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