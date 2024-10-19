Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 13:19 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 13:19
Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR’ı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. AVAR koltuğunda ise Süleyman Özay oturacak. Karşılaşma bugün saat 19.00’da başlayacak.
A Milli Futbol takımımızın maçları sebebiyle ara veren Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.
ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
Corendon Airlines Park’ta oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Alper Akarsu da karşılaşmanın 4. hakemi olacak.
Müsabakada VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. AVAR’da da Süleyman Özay görev yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı