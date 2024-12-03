Antalyaspor, Küçükçekmece Sinopspor'u kupada saf dışı bıraktı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 18:37 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:47
Trendyol Süper Lig takımı Antalyaspor, Türkiye Kupası 4. Turu'nda Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Türkiye Kupası 4. Turu'nda Antalyaspor ile Küçükçekmece Sinopspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor, Küçükçekmece Sinopspor karşısında 4-1 kazandı.
Akdeniz temsilcisinin gollerini 16. dakikada Gaich, 22. dakikada Emre Uzun, 54. dakikada van de Streek ile 90+1. dakikada Townsend kaydetti. Küçükçekmece Sinopspor'da fileleri 52. dakikada Enes İslam İlkin havalandırdı.
Bu sonucun ardından tur atlayan takım Antalyaspor oldu.
Kaynak: tgrthaber.com