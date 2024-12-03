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Antalyaspor, Küçükçekmece Sinopspor'u kupada saf dışı bıraktı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 18:37 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:47
Antalyaspor, Küçükçekmece Sinopspor&#039;u kupada saf dışı bıraktı!

Trendyol Süper Lig takımı Antalyaspor, Türkiye Kupası 4. Turu'nda Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Kupası​ 4. Turu'nda Antalyaspor​ ile Küçükçekmece Sinopspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor, Küçükçekmece Sinopspor karşısında 4-1 kazandı.

Akdeniz temsilcisinin gollerini 16. dakikada Gaich, 22. dakikada Emre Uzun, 54. dakikada van de Streek ile 90+1. dakikada Townsend kaydetti. Küçükçekmece Sinopspor'da fileleri 52. dakikada Enes İslam İlkin havalandırdı.

Bu sonucun ardından tur atlayan takım Antalyaspor oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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