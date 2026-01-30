Antalyaspor Trabzonspor maç skoru kaç kaç? Olaylı başlayan maçtan galip çıkmadı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Van de Streek'in golüyle 1-0 üstünlüğü ele aldı. Trabzonspor, 53. dakikada Onuachu'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakalamış oldu.
Bordo-mavililerde Onuachu, 81. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 54. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra puan yitiren Trabzonspor, 42 puanla 3. sırada yer aldı.
Üç maçtır yenilmeyen Antalyaspor ise 20 puanla 11. basamakta bulundu.