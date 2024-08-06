Antalyaspor'un forma tanıtım videosu sosyal medyada gündem oldu

06 Ağustos 2024 09:00 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:01

Süper Lig ekiplerinde Antalyaspor, yeni sezon formaların tanıtımlarını gerçekleştirdi. Kırmızı-beyaz renklere sahip formalar; taraftarlar ve Antalyalı vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördü.

Antalyaspor forma tanıtımı için hazırlanan videoyu dün resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Formalarının Toros Dağları'nda yaşayan Yörük vatandaşlar tarafından dikildiği gösterilen tanıtım videosu binlerce beğeni aldı.

"HİÇBİR GÜÇ ASLA BİZİ YENEMEZ'

Tanıtım videosu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz bu dünyada hiçbir güç asla bizi yenemez” sözleri ile paylaşıldı.