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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 May 2024 16:59 - Güncelleme : 18 May 2024 17:06
Antalyaspor&#039;un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu

Antalyaspor Kulübü, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile anlaşmaya vardı.

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlattı.

Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." diye konuştu.Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu - 1. Resim

"ANTAYASPOR'A DA BU ÖZELLİKLERİYLE ÇOK YAKIŞACAK BİR İSİM"

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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