Arda Güler, Gibi setini ziyaret etti!

29 Aralık 2024 22:14 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 22:17

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, dijital platformda yayınlanan Gibi dizisinin setine konuk oldu.

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LaLiga devi Real Madrid​ forması terleten milli futbolcu Arda Güler​, tatilini Türkiye​'de geçiriyor. Aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra eski kulübü Fenerbahçe​'ye ziyaret gerçekleştiren Arda, bu kez de Gibi dizisinin setine konuk oldu.

Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin meşhur repliklerinden birine yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Biz sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz."

Arda Güler'in Gibi dizisine konuk oyuncu olarak dahil olacağı yönündeki iddialar için bir açıklama gelmedi.