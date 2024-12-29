Arda Güler, Gibi setini ziyaret etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 22:14 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 22:17
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, dijital platformda yayınlanan Gibi dizisinin setine konuk oldu.
LaLiga devi Real Madrid forması terleten milli futbolcu Arda Güler, tatilini Türkiye'de geçiriyor. Aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra eski kulübü Fenerbahçe'ye ziyaret gerçekleştiren Arda, bu kez de Gibi dizisinin setine konuk oldu.
Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin meşhur repliklerinden birine yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Biz sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz."
Arda Güler'in Gibi dizisine konuk oyuncu olarak dahil olacağı yönündeki iddialar için bir açıklama gelmedi.
Kaynak: tgrthaber.com