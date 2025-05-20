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 | Suat Vilgen

Arda Güler için bu kez kötü haber! İspanyol basını yazdı, dev transfer için satılabilir

Real Madrid'in yeni sezon öncesi planladığı büyük transfer operasyonunda Arda Güler'in, bütçe oluşturmak adına satış listesine konulacağı iddia edildi.

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Arda Güler için bu kez kötü haber! İspanyol basını yazdı, dev transfer için satılabilir
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 11:26

Real Madrid'de gözler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından gerçekleştirilecek büyük transfer hamlesine çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, kulüp başkanı Florentino Pérez’in hedefinde süper bir isim var. Bu ismin, Chelsea forması giyen ve Arjantin’le Dünya Kupası’nı kazanan Enzo Fernandez olduğu öne sürülüyor.

Arda Güler için bu kez kötü haber! İspanyol basını yazdı, dev transfer için satılabilir

SATILACAK 3 İSİMDEN BİRİ!

Fichajes'in haberine göre, Real Madrid yönetimi, Luka Modric’in kariyerinin sonuna yaklaşması ve Toni Kroos’un takımdan ayrılmasıyla birlikte orta sahada liderlik rolünü üstlenecek bir isim arıyor. Enzo, bu boşluğu dolduracak ideal aday olarak gösteriliyor. Ancak transferin gerçekleşmesi için gereken rakam, bonuslarla birlikte 200 milyon euroyu bulabilir.

Arda Güler için bu kez kötü haber! İspanyol basını yazdı, dev transfer için satılabilir

Bu yüksek bütçeli transfer planı, bazı fedakârlıkları da beraberinde getirebilir. İddialara göre, Real Madrid, bu dev operasyonu finanse edebilmek adına kadrosundaki bazı genç oyuncuları satış listesine koymayı değerlendiriyor. Gündemdeki isimler arasında Arda Güler, Rodrygo ve genç yıldız adayı Endrick bulunuyor.

Arda Güler için bu kez kötü haber! İspanyol basını yazdı, dev transfer için satılabilir
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GELECEK SEZON İÇİN GÖZLERİNİ KARARTTILAR

Henüz resmi bir karar alınmış değil. Ancak İspanyol kaynaklar, Arda Güler’in gelişimi sürerken yeterli forma şansı bulamaması ve takımda oluşacak yeni rekabet ortamı nedeniyle satışının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Florentino Perez’in, Enzo Fernandez’i kadroya katarak Xabi Alonso yönetimindeki yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediği ifade ediliyor.

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#Transfer Haberleri
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