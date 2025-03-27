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 | Suat Vilgen

Arda Güler için kiralama projesi! İspanyol basını Real Madrid'in düşündüğü 6 kulübü yazdı

İspanyol basını, Milli futbolcu Arda Güler'in, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'in başında kalması halinde İspanyol devinden ayrılacağını yazdı. Bu ayrılığın gelecekte daha iyi bir dönüş planıyla hayata geçirileceği belirtildi. Real yönetiminin kafasındaki 6 kulübe de haberde yer verildi.

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Arda Güler için kiralama projesi! İspanyol basını Real Madrid'in düşündüğü 6 kulübü yazdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 12:46

Türk futbolunun gözbebeği olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid kariyerinin nasıl bir şekil alacağı sadece Türkiye'de değil İspanya'da da futbol gündeminde önemli yer tutuyor. Ülke spor basını teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bir türlü yeterli forma şansını tanımadığı Arda Güler için yine bir iddia ortaya attı.

DÖNÜŞ GARANTİLİ KİRALAMA

İspanyol basınından Todo Fichajes'te yer alan haberde Arda'nın sezon sonu itibarıyla Real'den başka bir takıma kiralanmasının gündeme gelebileceği belirtildi.

Genç futbolcunun Ancelotti ile olan ilişkisinin karmaşıklığına vurgu yapılan haberde, İtalyan teknik direktörün görevde kalması halinde Arda'nın kulüpten ayrılabileceği ileri sürüldü.

Buna karşın Real Madrid yönetiminin Arda'yı kesinlikle kaybetmek istemediği ve gelecekte kulübe dönüşünü garanti altına alacağı bir transfer projesine sıcak baktığı ifade edildi. Haberde Arda'nın takımdan ayrılmasına karar verilse bile geri satın alma opsiyonlu bir transferin en olası seçenek olarak görüldüğü belirtildi.

6 TAKIMDAN BİRİ OLABİLİR

Arda Güler için Real Madridli yöneticilerin kafasındaki seçenekler de sıralanırken ilk iki sırada Bayer Leverkusen ve Red Bull Leipzig takımlarına yer verildi. Başkent ekibi için diğer seçeneklerin ise Getafe, Bayern Münih ve Real Sociedad olduğu belirtildi.

Bunun yanında İtalyan ekibi Como'ya geçtiğimiz yaz satılan Nico Paz'ın Real Madrid'e dönmesini sağlayan formülün bir benzerinin Arda'da da uygulanabileceği Arda'nın 1 sezonluğuna İtalyan ekibine gönderilebileceği ifade edildi.

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MACARİSTAN'DAN MESAJ YOLLAMIŞTI

Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den formayı almakta zorlansa da A Milli Takım'ın Macaristan maçı sonrası yaptığı açıklamada "Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum. Madrid'de başarılı olacağımdan eminim" sözlerini sarf etmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Futbol transfer piyasasının nabzını tutan Transfermarkt, LaLiga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini geçtiğimiz günlerde güncelledi. Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler'in yeni değeri 45 milyon euro olarak belirlendi.
ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#Spor
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