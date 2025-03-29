Arda Güler için resmi teklifle kapıyı çaldılar! Şok takas iddiası elini kolunu bağlayabilir

İngiltere'de Enes Ünal'ın formasını giydiği Premier Lig ekibi Bournemouth, önümüzdeki sezon için Arda Güler'i 40 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu.

Athletic'in haberine göre Bournemouth, Arda Güler isteğinde yalnız değil. Arsenal ve Rb Leipzig de benzer bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Kirazlar olarak bilinen Bournemouth'un İspanyol teknik direktörü Iraola, Arda'nın Vitality Stadyumu'nda parlayacağına inanıyor.

Haberde Premier Lig kulübünün yetkililerinin Arda Güler'in yakın çevresiyle temasa geçtiği belirtiliyor. Iraola, planında onu Semenyo ve Solanke için bağlantı oyuncusu olarak görüyor.

"ARDA'YI VER DEAN'İ AL"

Öte yandan Bournemouth'un Arda Güler'i transfer etmek için rakiplerine göre önemli bir avantajı bulunuyor. Real Madrid İngiliz ekibinde forma giyen İspanyol stoper Dean Huijsen'i kadrosuna katmak istiyor. Bournemouth'un da 'Dean'i istiyorsanız Arda'yı bize verin' dediği belirtiliyor.

Real Madrid ise Arda Güler'i göndermek istemiyor. Bournemouth'a Dean Huijsen için yalnızca bonservis ödemeyi planlıyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla 30 maça çıkan Arda Güler'in aldığı süre ise 1088 dakikayla sınırlı kaldı.