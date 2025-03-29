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 | Berkay Alptekin

Arda Güler için resmi teklifle kapıyı çaldılar! Şok takas iddiası elini kolunu bağlayabilir

Milli futbolcu Arda Güler'in, Real Madrid'in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Leganes maçında milli futbolcuyu sahaya sürmek yerine oturtmayı planlarken İngiltere Premier Ligi'nden genç oyuncu için resmi teklif geldi.

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Arda Güler için resmi teklifle kapıyı çaldılar! Şok takas iddiası elini kolunu bağlayabilir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 12:00

İngiltere'de Enes Ünal'ın formasını giydiği Premier Lig ekibi Bournemouth, önümüzdeki sezon için Arda Güler'i 40 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu.
Athletic'in haberine göre Bournemouth, Arda Güler isteğinde yalnız değil. Arsenal ve Rb Leipzig de benzer bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Kirazlar olarak bilinen Bournemouth'un İspanyol teknik direktörü Iraola, Arda'nın Vitality Stadyumu'nda parlayacağına inanıyor.

Haberde Premier Lig kulübünün yetkililerinin Arda Güler'in yakın çevresiyle temasa geçtiği belirtiliyor. Iraola, planında onu Semenyo ve Solanke için bağlantı oyuncusu olarak görüyor.

"ARDA'YI VER DEAN'İ AL"

Öte yandan Bournemouth'un Arda Güler'i transfer etmek için rakiplerine göre önemli bir avantajı bulunuyor. Real Madrid İngiliz ekibinde forma giyen İspanyol stoper Dean Huijsen'i kadrosuna katmak istiyor. Bournemouth'un da 'Dean'i istiyorsanız Arda'yı bize verin' dediği belirtiliyor.
Real Madrid ise Arda Güler'i göndermek istemiyor. Bournemouth'a Dean Huijsen için yalnızca bonservis ödemeyi planlıyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla 30 maça çıkan Arda Güler'in aldığı süre ise 1088 dakikayla sınırlı kaldı.

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ETİKETLER
#transfer
#premier lig
#real madrid
#arda güler
#bournemouth
#Dean Huijsen
#Spor
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