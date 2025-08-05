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 | Murat Makas

Arda Güler için tepki çeken sözler! Xabi Alonso'nun kararını kaldıramadılar

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına gelmesiyle farklı pozisyonda yeni oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Alonso, Arda Güler'i Modric ve Kross'un oynadığı pozisyonlarda görevlendiriyor. İspanyol basını Alonso'nun Arda Güler kararını eleştirdi. İşte detaylar...

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Arda Güler için tepki çeken sözler! Xabi Alonso'nun kararını kaldıramadılar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:16

’in genç Türk oyuncusu İspanya’da çok konuşuluyor. Real Madrid'de teknik direktör döneminde fazla süre bulamayan Arda Güler, 'nun takımın başına gelmesiyle farklı sorumluluklar üstleniyor. Alonso’nun gözdesi olan yıldız oyuncunun orta sahadaki pozisyonu değişti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Arda Güler'e görev veren Alonso, milli futbolcunun performansından oldukça memnun kaldı.

Arda Güler için tepki çeken sözler! Xabi Alonso'nun kararını kaldıramadılar

ALONSO'NUN KARARINA TEPKİ

El Espanol'da yer alan habere göre İspanya'da bazı gazeteci ve taraftarlar, Xabi Alonso'nun bu tercihini doğru bulmuyor. Eflatun-beyazlılarda Modric ve Toni Kroos sonrası bu bölgede daha deneyimli bir isme sahip olması gerektiği ifade edilirken, kulübün yapması istendi.

Arda Güler için tepki çeken sözler! Xabi Alonso'nun kararını kaldıramadılar

ARDA GÜLER'İ KÖTÜLEDİLER

Real Madrid altyapısında forma giyen eski futbolcu Alvaro Benito, taraftarlarla bir anket yaptı. Benito, "Herkes bana, 'Xabi'nin projesi çok iyi görünüyor, ama bir oyuncumuz eksik.' diyor." dedi.

"GÜÇLÜ BİR ŞEFİMİZ YOK"

Benito, Kroos ya da Modric tarzında bir ismi özlediklerini belirterek, "Güçlü bir şefimiz yok ve insanlar bunun bizim için bir dezavantaj olabileceğini düşünüyorlar." diye konuştu.

Arda Güler için tepki çeken sözler! Xabi Alonso'nun kararını kaldıramadılar

Eski futbolcu ayrıca, Arda Güler'in zayıf rakiplere karşı oynayabileceğini söylerken ve onu güçlüksüzle itham etti.
Benito, "PSG maçında gördük ki, Güler'e zor günlerde orta sahayı taşıması gerektiğini söylerseniz, ne kadar güçsüz olduğunu görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve 2198 dakika süre aldı.

Arda Güler için tepki çeken sözler! Xabi Alonso'nun kararını kaldıramadılar

6 GOL 11 ASİSTLİK PERFORMANS

20 yaşındaki yıldız, süre aldığı dakikalar içerisinde 6 gol atarken, 11 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

Arda Güler'in sözleşmesi ne zamana kadar?
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR Milli futbolcunun İspanyol devi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.
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ETİKETLER
#transfer
#real madrid
#arda güler
#carlo ancelotti
#orta saha
#xabi alonso
#Spor
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