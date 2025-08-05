Arda Güler için tepki çeken sözler! Xabi Alonso'nun kararını kaldıramadılar

Real Madrid’in genç Türk oyuncusu Arda Güler İspanya’da çok konuşuluyor. Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti döneminde fazla süre bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına gelmesiyle farklı sorumluluklar üstleniyor. Alonso’nun gözdesi olan yıldız oyuncunun orta sahadaki pozisyonu değişti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Arda Güler'e görev veren Alonso, milli futbolcunun performansından oldukça memnun kaldı.

ALONSO'NUN KARARINA TEPKİ

El Espanol'da yer alan habere göre İspanya'da bazı gazeteci ve taraftarlar, Xabi Alonso'nun bu tercihini doğru bulmuyor. Eflatun-beyazlılarda Modric ve Toni Kroos sonrası bu bölgede daha deneyimli bir isme sahip olması gerektiği ifade edilirken, kulübün transfer yapması istendi.

ARDA GÜLER'İ KÖTÜLEDİLER

Real Madrid altyapısında forma giyen eski futbolcu Alvaro Benito, taraftarlarla bir anket yaptı. Benito, "Herkes bana, 'Xabi'nin projesi çok iyi görünüyor, ama bir orta saha oyuncumuz eksik.' diyor." dedi.

"GÜÇLÜ BİR ŞEFİMİZ YOK"

Benito, Kroos ya da Modric tarzında bir ismi özlediklerini belirterek, "Güçlü bir şefimiz yok ve insanlar bunun bizim için bir dezavantaj olabileceğini düşünüyorlar." diye konuştu.

Eski futbolcu ayrıca, Arda Güler'in zayıf rakiplere karşı oynayabileceğini söylerken ve onu güçlüksüzle itham etti.

Benito, "PSG maçında gördük ki, Güler'e zor günlerde orta sahayı taşıması gerektiğini söylerseniz, ne kadar güçsüz olduğunu görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve 2198 dakika süre aldı.

6 GOL 11 ASİSTLİK PERFORMANS

20 yaşındaki yıldız, süre aldığı dakikalar içerisinde 6 gol atarken, 11 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.