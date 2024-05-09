Arda Güler ile ilgili üzen gerçek! Şampiyonlar Ligi finali öncesi hatırlandı

09 May 2024 15:41 - Güncelleme : 09 May 2024 15:42

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid sahasında Bayern Münih'i 2-2'nin rövanşında 2-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

A MİLLİ TAKIM OYUNCULARI KARŞI KARŞIYA

Finalde milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid ile bir başka A Milli Takım yıldızı olan Salih Özcan'ın görev aldığı Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Dev maç Türk futbolseverler için de büyük önem arz ediyor.

Diğer yandan Arda Güler ile ilgili ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. Carlo Ancelotti'nin, Borussia Dortmund maçında genç yeteneğe süre vermemesi halinde Arda'ya Şampiyonlar Ligi başarısının dahil edilemeyeceği aktarıldı.

İŞTE UEFA'NIN O KURALI

Milliyet'in derlediği habere göre UEFA'nın 2022 yılında uygulamaya başladığı kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyalarının geçersiz sayıldığı aktarıldı. Bu kurala ilk takılan oyuncular yine Real Madrid'den olmuştu.

Başkent ekibinin şampiyonluğu sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada Lunin ile Isco'nun madalyalarının forma giymemeleri nedeniyle geçersiz sayıldığı aktarılmıştı.