Arda Güler kararını verdi! Real Madrid-Milan maçında ilk 11'de değil

04 Kasım 2024 14:54 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:01

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile karşı karşıya geliyor. Barcelona karşısında alınan kötü sonuç sonrası gözler Carlo Ancelotti’ye çevrildi. Ancelotti'nin Arda Güler'i yine yedek otutturacağı ve Barcelona karşısındaki 11'le sahaya çıkacağı aktarıldı. Milli yıldız Arda Güler'in ise takımla ilgili karar verdiği belirtildi.

LaLiga’da Barcelona’ya 4-0 yenilerek şoka uğrayan ve Valencia maçı ertelenen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Milan maçıyla sahalara dönüyor. El Clasico ve Ballon d'Or’da istenmeyen sonuçlar sonrası gözler Carlo Ancelotti’ye çevrildi. Sonuçların ardından herkes Ancelotti’nin kararını merak ediyordu. Ancak Estadio Deportivo'nun haberine göre Ancelotti, Barcelona'dan 4 yiyen kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.

Carlo Ancelotti'nin maça şu 11'le çıkması bekleniyor:

Lunin, Lucas Vazquez, Mendy, Militao, Rüdiger, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Mbappe, Vinicius

ARDA GÜLER KARARINI VERDİ

Genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de oynatılmayacağı ancak sonradan oyuna girebileceği belirtiliyor. Real Madrid'de Endrick'le birlikte yedek kulübesine hapsedilen Arda Güler, İspanyol kulubündeki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

İSMİ GÜÇLÜ TAKIMLARLA ANILDI

Ancelotti'yi bir türlü ikna edememesine rağmen Arda Güler, mücadelesine devam kararı aldı ve ara transfer döneminde başka bir yere kiralanmayı reddetmişti.

Yeni fırsatların geleceğine inanan milli yıldızın adı Manchester United başta olmak üzere çeşitli Avrupa kulüpleriyle anıldı. 19 yaşındaki genç yıldız için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve ocak ayında resmi teklif yapacağı belirtilmişti. Ancak İspanyol basınının haberine göre Arda Güler’in yedek olsa da takımda kalmayı istediği öne sürüldü.

Arda Güler'in bu kararla Carlo Ancelotti'nin üzerinde baskı oluşturucağı konuşuluyor.