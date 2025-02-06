Arda Güler kupada ilk 11'de yer aldı

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final aşaması gerçekleşti ve Leganes ile Real Madrid karşılaştı.

5 GOLLÜ MAÇ

Heyecanlı geçen mücadele 3-2'lik Real Madrid galibiyetiyle sonuçlandı. İspanyol devi, tur biletini son dakikalarda aldı ve yarı finale yükseldi.

LEGANES ZORLADI

Luka Modric (18) ve Endrick'in (25) golleriyle 2-0 öne geçen Madrid, üstünlüğünü koruyamadı ve maçın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girildi. 90+'da gelen golle geceyi zaferle bitiren Ancelotti'nin öğrencileri, inişli çıkışlı performanslarını devam ettirmiş oldu.

ARDA 75 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'de ilk 11 olarak mücadeleye başlayan Arda Güler, skor katkısı yapmadığı mücadelede 75 dakika oyunda kaldıktan sonra yerini Ceballos'a bıraktı.

ELEŞTİRİ

İspanyol basını genç yıldızın performansını eleştirdi ve Real Madrid'de oynamak için daha çok çalışması gerektiğini ifade etti.