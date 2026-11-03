Arda Güler neden kadroda yok? Real Madrid AEK Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı, neden kadro dışı?

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İstanbul
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde maç kadrosunu duyuran İspanyol ekibinde milli futbolcu Arda Güler'in yer almaması futbolseverlerin gündemine oturdu. Peki, Arda Güler neden kadroda yok? Arda Güler sakat mı?
Real Madrid'in AEK karşılaşması için açıkladığı kamp kadrosunda Arda Güler bulunmadı. Milli futbolcunun karşılaşma öncesindeki son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirmesi, kadroda yer almamasının ardından dikkat çeken detaylardan biri oldu.
Arda Güler'in yanı sıra Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni de AEK maçının kadrosuna dahil edilmedi. İki futbolcunun son antrenmanda bireysel çalışması, karşılaşma öncesinde gündeme geldi.
Arda Güler'in AEK maçının kadrosunda yer almamasının nedeni henüz netlik kazanmadı. Real Madrid tarafından milli futbolcunun sakatlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Arda Güler ve Tchouameni'nin kadro dışında kalma nedenleri hakkında kulüpten herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, iki futbolcunun durumuna ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.
Real Madrid, AEK karşılaşması öncesinde Arda Güler'in kadroda yer almamasıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Milli futbolcunun bireysel antrenman gerçekleştirdiği bilinirken, kadro dışında kalmasının sakatlık kaynaklı olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.
Arda Güler'in maç kadrosunda yer almaması, Real Madrid taraftarları arasında da tartışma konusu oldu. Sosyal medyada paylaşım yapan taraftarlar, genç futbolcunun durumu hakkında kulüpten açıklama beklediklerini dile getirdi.
Real Madrid'in AEK karşılaşması için açıkladığı kadroda Arda Güler yer almadığı için milli futbolcu mücadelede forma giyemeyecek. Arda Güler'in kadro dışında kalmasının nedeni ve sonraki maçlarda oynayıp oynayamayacağı ise yapılacak açıklamalarla netleşecek.