Arda Güler neden kadroda yok? Real Madrid AEK Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı, neden kadro dışı?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde maç kadrosunu duyuran İspanyol ekibinde milli futbolcu Arda Güler'in yer almaması futbolseverlerin gündemine oturdu. Peki, Arda Güler neden kadroda yok? Arda Güler sakat mı?

ARDA GÜLER NEDEN KADRODA YOK?

Real Madrid'in AEK karşılaşması için açıkladığı kamp kadrosunda Arda Güler bulunmadı. Milli futbolcunun karşılaşma öncesindeki son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirmesi, kadroda yer almamasının ardından dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Arda Güler'in yanı sıra Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni de AEK maçının kadrosuna dahil edilmedi. İki futbolcunun son antrenmanda bireysel çalışması, karşılaşma öncesinde gündeme geldi.

ARDA GÜLER SAKAT MI?

Arda Güler'in AEK maçının kadrosunda yer almamasının nedeni henüz netlik kazanmadı. Real Madrid tarafından milli futbolcunun sakatlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Arda Güler ve Tchouameni'nin kadro dışında kalma nedenleri hakkında kulüpten herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, iki futbolcunun durumuna ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Real Madrid, AEK karşılaşması öncesinde Arda Güler'in kadroda yer almamasıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Milli futbolcunun bireysel antrenman gerçekleştirdiği bilinirken, kadro dışında kalmasının sakatlık kaynaklı olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Arda Güler'in maç kadrosunda yer almaması, Real Madrid taraftarları arasında da tartışma konusu oldu. Sosyal medyada paylaşım yapan taraftarlar, genç futbolcunun durumu hakkında kulüpten açıklama beklediklerini dile getirdi.

ARDA GÜLER AEK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in AEK karşılaşması için açıkladığı kadroda Arda Güler yer almadığı için milli futbolcu mücadelede forma giyemeyecek. Arda Güler'in kadro dışında kalmasının nedeni ve sonraki maçlarda oynayıp oynayamayacağı ise yapılacak açıklamalarla netleşecek.