Arda Güler stoper oldu, Real Madrid 3 puanı kaptı!

25 Eylül 2024 05:30 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 05:31

Real Madrid sahasında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 3-2 mağlup etti. Arda Güler maçın 80. dakikasında oyuna dahil olurken, son dakikalarda savunmadan kritik toplar çıkardı.

Ancelotti'den Arda Güler kararı! Bu kez formayı kaptırdı

Ancelotti'den Arda Güler kararı! Bu kez formayı kaptırdı

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid​, sahasında Deportivo Alaves'i 3-2 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 1. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle öne geçen Real Madrid, 40. dakikada Kylian Mbappe​ ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın 48. dakikasında Rodrygo ile rakip ağları bir kez daha havalandıran Real Madrid, skoru 3-0'a getirdi.

ARDA SON 10 DAKİKA OYUNA GİRDİ

80. dakikada milli yıldızımız Arda Güler​, Kylian Mbappe'nin yerine oyuna dahil oldu.

85. dakikada Deportivo Alaves Benavidez'in kaydettiği golle skor 3-1 oldu. Dakika 86'yı gösterdiğinde Arda Güler'in hatalı pasını değerlendiren Deportivo Alaves, Enrique Garcia Martinez ile farkı bire indirdi.

Son dakikaları Real Madrid adına korku filmine dönen karşılaşmada milli yıldızımız Arda Güler, savunmadan çıkardığı iki kritik topla hatasını telafi etti. Real Madrid zorlandığı karşılaşmada rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.