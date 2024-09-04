Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu Ballon d’Or ödüllerine aday! 

04 Eylül 2024 22:12 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 22:15

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi ile çok konuşulan milli futbolcu Arda Güler, Ballon d’Or'un verdiği Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu ödülü) adayları arasına girdi. Güler'in aday gösterildiği listede Lamine Yamal ve Kobbie Mainoo gibi önemli genç isimler var. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da, Ballon d’Or ödülüne aday gösterilen geniş kadroda kendine yer buldu.

Futbol dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'un aday listesi şekillenmeye başladı. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu da aday listesinde kendisine yer buldu.

28 Ekim Pazartesi akşamı Paris'teki Theatre du Chatelet'te düzenlenecek törende, "Yılın en iyi kadın futbolcusu, Yılın en iyi erkek futbolcusu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü ve Yılın en iyi kadın teknik direktörü" kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak.

ARDA GÜLER 'GENÇ' KATEGORİSİNDEN ADAY!

Real Madrid'de forma giyen genç yetenek Arda Güler, 21 yaş altındaki en başarılı futbolcuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi. Milli futbolcuyla birlikte bu prestijli ödüle aday gösterilen diğer oyuncular ise şunlar:

Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery."

HAKAN ÇALHANOĞLU BALLON D'OR ÖDÜLÜNE ADAY

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ballon d’Or ödülüne aday gösterilen geniş kadroda kendine yer buldu. Çalhanoğlu'nun aday olduğu ödülde ise diğer oyuncular şu şekilde:

Jude Bellingham, Dani Carvajal, Ruben Dias, Artem Dovbik, Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valcerde, Vinicius Jr., Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lamine Yamal.