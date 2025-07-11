Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Fransız devi PSG ile karşı karşıya gelen Real Madrid, mücadeleyi 4-0 gibi sansasyonel bir farkla kaybetmişti. Karşılaşmanın hemen ardından başta milli futbolcumuz Arda Güler olmak üzere birçok yıldız oyuncu eleştirilerin hedefi haline geldi. Kupa hayali sona eren Real Madrid kafilesinde Arda Güler ile Luka Modric arasında yaşananlar gündem oldu. İşte dikkat çeken anın detayları...
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG'ye 4-0 yenilen ve eleştiri yağmuruna tutulan Real Madrid'de Arda Güler dikkatleri üzerine çekti.
PSG ve Real Madrid arasında oynanan maçta milli yıldız ilk 11'de başladı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun güvendiği yıldız oyuncu, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.
İspanyol basını, başta Arda Güler olmak üzere Real Madridli futbolcuları, PSG hezimeti sonrası topa tuttu.
Mundo Deportivo, Arda Güler için 'görünmez' başlığını yazarken şu ifadelere yer verildi: "Türk, Real Madrid'in kaderini asla değiştiremedi. Her zaman oyun dışı kaldı ve topsuz kaldığında kayboldu."
Turnuvaya veda eden Real Madrid kafilesi, İspanya'ya dönüş yaptı. İspanya'ya iniş yaptıktan sonra otobüslere dağılan Real Madrid takımında Arda Güler, Real Madrid'e veda eden Luka Modric'in yanına giderek formasını istedi.
El Chiringuito TV'de Arda Güler'in takıma veda eden Modric'i durdurarak formasını aldığı görüntüler paylaşıldı. Modric'in milli futbolcuya 10 numaralı formasını vererek uzun uzun sarıldığı ve vedalaştığı görüldü.
Real Madrid taraftarlarından beğeni toplayan görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.
Milli futbolcu daha sonra Modric'ten aldığı bu formayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 6 maçta forma giydi. 423 dakika süre alan milli yıldız, 1 gol ve 2 asist yaptı.