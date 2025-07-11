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 | Efe Demir

Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Fransız devi PSG ile karşı karşıya gelen Real Madrid, mücadeleyi 4-0 gibi sansasyonel bir farkla kaybetmişti. Karşılaşmanın hemen ardından başta milli futbolcumuz Arda Güler olmak üzere birçok yıldız oyuncu eleştirilerin hedefi haline geldi. Kupa hayali sona eren Real Madrid kafilesinde Arda Güler ile Luka Modric arasında yaşananlar gündem oldu. İşte dikkat çeken anın detayları...

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Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 15:39

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG'ye 4-0 yenilen ve eleştiri yağmuruna tutulan Real Madrid'de Arda Güler dikkatleri üzerine çekti.

Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor

XABİ ALONSO'DAN TAM DESTEK

PSG ve Real Madrid arasında oynanan maçta milli yıldız ilk 11'de başladı. Teknik direktör 'nun güvendiği yıldız oyuncu, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor

ELEŞTİRİLER YAĞMUR GİBİ YAĞDI

İspanyol basını, başta Arda Güler olmak üzere Real Madridli futbolcuları, PSG hezimeti sonrası topa tuttu.

Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor

"GÖRÜNMEZ"

Mundo Deportivo, Arda Güler için 'görünmez' başlığını yazarken şu ifadelere yer verildi: "Türk, Real Madrid'in kaderini asla değiştiremedi. Her zaman oyun dışı kaldı ve topsuz kaldığında kayboldu."

Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor

ÇOK KONUŞULAN HAREKET

Turnuvaya veda eden Real Madrid kafilesi, İspanya'ya dönüş yaptı. İspanya'ya iniş yaptıktan sonra otobüslere dağılan Real Madrid takımında Arda Güler, Real Madrid'e veda eden Luka Modric'in yanına giderek formasını istedi.

Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor

MODRIC'İN FORMASINI ALDI

El Chiringuito TV'de 'in takıma veda eden Modric'i durdurarak formasını aldığı görüntüler paylaşıldı. Modric'in milli futbolcuya 10 numaralı formasını vererek uzun uzun sarıldığı ve vedalaştığı görüldü.

Real Madrid taraftarlarından beğeni toplayan görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor

ARDA GÜLER SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Milli futbolcu daha sonra Modric'ten aldığı bu formayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 6 maçta forma giydi. 423 dakika süre alan milli yıldız, 1 gol ve 2 asist yaptı.

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ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#luka modric
#psg
#xabi alonso
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
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