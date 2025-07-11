Arda Güler yaptığı hareketle gündem oldu! İspanya bu görüntüleri konuşuyor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Fransız devi PSG ile karşı karşıya gelen Real Madrid, mücadeleyi 4-0 gibi sansasyonel bir farkla kaybetmişti. Karşılaşmanın hemen ardından başta milli futbolcumuz Arda Güler olmak üzere birçok yıldız oyuncu eleştirilerin hedefi haline geldi. Kupa hayali sona eren Real Madrid kafilesinde Arda Güler ile Luka Modric arasında yaşananlar gündem oldu. İşte dikkat çeken anın detayları...