Arda Güler yeni rolüyle bambaşka! Dedesinin sözüyle forma numarasını duyurdular

İspanya La Liga devi Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yerine gelen Xabi Alonso oyun sistemini değiştirmeyi sürdürüyor. İspanyol çalıştırıcı, milli futbolcu Arda Güler’e farklı bir rol verdi. İspanyol basını Arda Güler’in oyun içindeki değişimine değindi. Aynı zamanda genç yıldızın İspanya devindeki yeni forma numarası da duyuruldu.

"TAKIMDAN GİDİYORDU"

NTV Spor’un Noticies'den derlediği habere göre Arda Güler'in Real Madrid'deki değişimine vurgu yapıldı. Ancelotti'nin takımın başında olduğu dönemde Arda Güler'e güvenmediği öne sürülürken, performansının oldukça sınırlı kaldığı ve neredeyse kulüpten ayrılmak üzere olduğu aktarıldı.

Haberin devamında Xabi Alonso ile birlikte milli yıldızın da Real Madrid orta sahasında kilit oyunculardan biri haline geldiği kaydedildi.

"YENİ ROLÜYLE BAMBAŞKA"

Güler'in, kendisine biçilen yeni rolle birlikte topla her zamankinden daha fazla temas halinde olduğu ve kendisini göstermek için daha çok fırsatı elinde bulundurduğu ifade edildi.

Real Madrid savunmasından top çıkarılırken sürekli olarak gözlerin Arda'yı aradığı ve hücum hattının yaptığı koşularla genç futbolcudan pas beklediği yazıldı.

Arda Güler'in yüksek tekniği, pas becerisi ve oyun zekasıyla birlikte Real Madrid'in bu sezon elde etmesi olası başarılarda anahtar isimlerden biri olacağı vurgulandı.

"MBAPPE'Yİ SOLLADI"

Haberde Arda'nın üstlendiği rolle birlikte Real Madrid'in en çok konuşulan yıldızı Kylian Mbappe'yi geride bıraktığına da yer verildi.

10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ

Öte yandan Luka Modric'in Milan'a transfer olmasıyla birlikte 10 numaralı formanın yeni sahibinin Arda Güler olacağı iddia edildi.

Kylian Mbappe'nin yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği ifade edilirken, ikonik 10 numaralı formayı Güler'in sırtına geçireceği ve başarılı futbolcunun, Modric'in rolünü üstleneceği belirtildi.

DEDESİNİN SÖZÜ HATIRLATILDI

Ayrıca haberin ayrıntısında Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler'in 2023'ün temmuz ayında söylediği "Modric, torunumu arayarak 1 yıl sonra emekli olacağını ve 10 numaralı formayı Arda'nın giyeceğini söyledi" ifadelerine de yer verildi.