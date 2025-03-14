Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı geldi! Ekran başında takip etti

İstanbul
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Rangers - Fenerbahçe maçını İspanya'da televizyondan takip ederken, eski takımının attığı gol sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İspanyol devi Real Mardrid'de kariyerini sürdüren Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, temsilcimizin İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda tur mücadelesi verdiği anları televizyondan takip etti.
Fenerbahçe'nin İskoç ekibi karşısında Szymanski ile bulduğu skoru 2-0'a getirdiği golün ardından Arda evinden maçı izlediği anları takipçileriyle başladı. İşte Arda Güler'in paylaşımı: