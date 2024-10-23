Arda Güler'den maç sonrası alkışlık hareket! Nuri Şahin'i teselli etti

23 Ekim 2024 05:51 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 05:54

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid 2-0 geriye düştüğü maçta Borussia Dortmund'u 5-2 yendi. Mücadelenin ardından Real Madrid forması giyen Arda Güler, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'i teselli etti.

Real Madrid-Borussia Dortmund maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu

Real Madrid-Borussia Dortmund maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu

Devler Ligi​'nin 3. haftasında 7 gollü nefes kesen maçta Real Madrid​, Borussia Dortmund​'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin​'in yaptığı Borussia Dortmund, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta avantajını değerlendiremedi ve 5-2'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler​ mücadelenin 90. dakikasında Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelenin ardından Arda Güler ile Nuri Şahin bir süre sohbet etti.

Arda Güler, Devler Ligi'nde farklı bir mağlubiyet alan Nuri Şahin'e teselli verdi.