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Arda Güler'den maç sonrası alkışlık hareket! Nuri Şahin'i teselli etti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ekim 2024 05:51 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 05:54
Arda Güler&#039;den maç sonrası alkışlık hareket! Nuri Şahin&#039;i teselli etti

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid 2-0 geriye düştüğü maçta Borussia Dortmund'u 5-2 yendi. Mücadelenin ardından Real Madrid forması giyen Arda Güler, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'i teselli etti.

Devler Ligi​'nin 3. haftasında 7 gollü nefes kesen maçta Real Madrid​, Borussia Dortmund​'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin​'in yaptığı Borussia Dortmund, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta avantajını değerlendiremedi ve 5-2'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Arda Güler'den maç sonrası alkışlık hareket! Nuri Şahin'i teselli etti - 1. Resim

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler​ mücadelenin 90. dakikasında Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Arda Güler'den maç sonrası alkışlık hareket! Nuri Şahin'i teselli etti - 2. Resim

Mücadelenin ardından Arda Güler ile Nuri Şahin bir süre sohbet etti.

Arda Güler'den maç sonrası alkışlık hareket! Nuri Şahin'i teselli etti - 3. Resim

Arda Güler, Devler Ligi'nde farklı bir mağlubiyet alan Nuri Şahin'e teselli verdi.

Arda Güler'den maç sonrası alkışlık hareket! Nuri Şahin'i teselli etti - 4. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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