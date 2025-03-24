Arda Güler'den maçta tartıştığı Szoboszlai'ye net mesaj!

A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçtaki bir pozisyonda Szoboszlai ile tartışan Arda Güler maç sonrası pozisyonu yorumlarken rakibine mesaj gönderdi.

A Milli Futbol Takımımız, dün akşam Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek UEFA Uluslar A Ligi'ne adını yazdırırken takımımızın ikinci golünü atan Arda Güler, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

"3 SENEDİR BURADA KAYBETMEMİŞLERDİ"

Rakipleriyle oynadıkları play-turu ilk maçında cezası nedeniyle forma giyemediğini hatırlatan Arda Güler, "İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun da bilincinde sahaya çıktık. Takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok güçlü bir takımımız var. Arkadaşlığımız zaten tartışılmaz. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"BİLMİYORLAR Kİ..."

Maç içinde rakibin yıldız futbolcusu Dominik Szoboszlai ile yaşadığı gerilime değinen Arda Güler, "Bizi ilk dakikalarda sert faullerle korkutmaya çalıştılar. Ancak bilmiyorlar ki, Türk forması giyen hiçbir futbolcu böyle şeylerden korkmaz," dedi.