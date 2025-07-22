Arda Güler'e kötü haber: Rüyadan uyandı!

Arda Güler için rüyadan uyanma zamanı geldi. Luka Modric'in ayrılığıyla birlikte Real Madrid'de 10 numarayı giymesi beklenen Arda Güler, Marca ve L'Equipe'in haberine göre Kylian Mbappe engeline takıldı.

ARDA GÜLER 10 NUMARAYI GİYMEYECEK

Arda Güler ve 10 numaralı forma konusunda, Real Madrid'den farklı bir karar çıktı! Kulübün ticari sürecini de gözeten Real Madrid, 10 numarayı Kylian Mbappe'ye verme kararı aldı ve forma satışları için yeni bir süreç başlatmış oldu.

ARDA GÜLER 15 NUMARAYI GİYİYORDU

Efsanevi numarayı alma ihtimali kalmayan Arda Güler'in, gelecek sezonda da 15 numara ile devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.