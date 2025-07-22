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 | Burak Ayaydın

Arda Güler'e kötü haber: Rüyadan uyandı!

Arda Güler'in Real Madrid'deki hayalleri suya düştü. Luka Modric'in ayrılığıyla birlikte Arda Güler'in 10 numarayı devralacağı düşünülen süreçte, kulüp yönetiminden farklı bir karar geldi.

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Arda Güler'e kötü haber: Rüyadan uyandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 21:25

için rüyadan uyanma zamanı geldi. 'in ayrılığıyla birlikte 'de 10 numarayı giymesi beklenen Arda Güler, Marca ve L'Equipe'in haberine göre engeline takıldı.

Arda Güler'e kötü haber: Rüyadan uyandı!

ARDA GÜLER 10 NUMARAYI GİYMEYECEK

Arda Güler ve 10 numaralı forma konusunda, Real Madrid'den farklı bir karar çıktı! Kulübün ticari sürecini de gözeten Real Madrid, 10 numarayı Kylian Mbappe'ye verme kararı aldı ve forma satışları için yeni bir süreç başlatmış oldu.

Arda Güler'e kötü haber: Rüyadan uyandı!

ARDA GÜLER 15 NUMARAYI GİYİYORDU

Efsanevi numarayı alma ihtimali kalmayan Arda Güler'in, gelecek sezonda da 15 numara ile devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İ HANGİ TAKIM İSTİYORDU?
PSG, milli yıldız için uzun zamandır araştırmalar yapıyordu.
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ETİKETLER
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#10 Numara
#Spor
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