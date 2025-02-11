Arda Güler'i taklit etmesiyle gündeme gelmişti! Chelsea'ye transfer oldu

İngilere Premier Lig devlerinden Chelsea, genç ve gelecek vadeden transfer hamlelerine devam ediyor. Londra ekibi, iki haftadır denemeye aldığı 16 yaşındaki Kazak futbolcu Dastan Satpayev'i kadrosuna kattığını duyurdu.

2 HAFTALIK DENEMEDE FORMAYI KAPTI

Kairat Almaty'den kadroya katılan Kazak genç, Chelsea'nin U-16, U-19 takımlarında antrenman yapmış ve 2 haftalık sürecinde U-21 takımında 3 gol atmıştı. Chelsea, Mayıs 2024'te Kairat Almaty'de ilk kez forma giyen 12 Ağustos 2008 doğumlu Dastan Satpayev'i 4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. 5 yıl + yıl opsiyonlu sözleşme imzalayan 16'lık forvet bir Premier Lig ekibine transfer olan ilk Kazakistanlı oyuncu olma unvanını da ele geçirdi

Ancak anlaşma gereği Satpayev, 18 yaşına girdiği 2026 yazından önce Chelsea'ye katılmayacak. Satpayev, Kazakistan Gençlik Ligi'nde iki sezonda 28 maçta 26 gol, 10 asistlik performans gösterdi.

ARDA GÜLER'İN SEVİNCİNİ YAPIYOR

Diğer yandan Kairat Almaty tarihinde de bu takımın formasını giyen en genç futbolcu olan Dastan Satpayev, attığı gollerden sonra milli futbolcumuz Arda Güler gibi sağ elini kalbinin üzerine koyup sol işaret parmağını yukarı kaldırarak yaptığı gol sevinci ile dikkat çekiyor.

Daha önce MVP de seçildiği Kazakistan Premier Ligi'nde 5 maçta forma giyen ve 1 gol atan Satpayev 4 UEFA Gençlik Ligi maçında 1 gol, 1 asistle oynamıştı.