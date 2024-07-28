Arda Güler'in son paylaşımında dikkat çeken kare! Sosyal medyada gündem oldu

28 Temmuz 2024 06:50 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 07:05

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro artı bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da ve EURO 2024'teki performansıyla göz doldurdu.

SON PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Oynadığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle adından sıkça söz ettiren Arda Güler, sosyal medyada da adından sıkça söz ettirir oldu.

Arda Güler, Real Madrid'le başlayacağı yeni sezon öncesi çalışmalarından bir kesit paylaştı. Genç yetenek Arda Güler'in sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise gündem oldu.

YENİ NESLİN İDOLÜ

Arda Güler'in forma numaralarını giyen iki küçük hayran, Güler'in oynadığı plaj voleybolunu heyecanla izledi.

Çocuklardan birisi Arda Güler'in Türkiye milli takımında giydiği 8 numaralı formayı giyerken diğeri ise Real Madrid'deki 24 numaralı formayı giydi.

Arda Güler'in, oynadığı futbol ile gençleri etkilediğini gösteren bu kare, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Ayrıca genç yıldız, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, yeteneklerini sergilediği anlara yer verdi.

Güler paylaşımında, "Nerede olmayı hayal ediyorsan, orada olacaksın." dedi.